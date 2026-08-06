Λάρισα: Φωτιά σε γεωργική έκταση στην Κρήνη Φαρσάλων – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά εκδηλώθηκε σε γεωργική έκταση στην Κρήνη Φαρσάλων Λάρισας, κινητοποιώντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με επίγεια μέσα και αεροσκάφη.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

εναέρια μέσα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
φωτογραφία αρχείου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε σε γεωργική έκταση, στην περιοχή Κρήνη Φαρσάλων Λάρισας, με το περιστατικό να έχει αναφερθεί περίπου στις 16:00.
  • Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.
  • Ήχησε το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε γεωργική έκταση, στην περιοχή Κρήνη Φαρσάλων Λάρισας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:00. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.

 

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Στις 17:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς .

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ