Λάρισα: Φωτιά σε γεωργική έκταση στην Κρήνη Φαρσάλων – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε γεωργική έκταση, στην περιοχή Κρήνη Φαρσάλων Λάρισας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:00. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.

#Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση, στην περιοχή Κρήνη Φαρσάλων Λάρισας. Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 6, 2026

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Στις 17:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς .