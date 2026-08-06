Επιχείρηση παραπλάνησης με ουκρανικά drones καταλογίζουν στην Ρωσία οι χώρες της Βαλτικής

Οι χώρες της Βαλτικής καταλογίζουν στη Ρωσία επιχείρηση παραπλάνησης με χρήση κατασχεμένων ουκρανικών drones, με σκοπό τη μετατόπιση του κέντρου βάρους του πολέμου και τη μείωση της στήριξης προς την Ουκρανία. Αξιωματούχοι της Λιθουανίας επανέλαβαν τις κατηγορίες, ενώ το Κρεμλίνο απέρριψε τους ισχυρισμούς ως «σενάρια τρόμου».

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επιχείρηση παραπλάνησης από τη Ρωσία με χρήση κατασχεμένων ουκρανικών drones βλέπουν οι χώρες της Βαλτικής, προκειμένου να μετατοπιστεί το κέντρο βάρους του πολέμου.
  • Οι αξιωματούχοι της Λιθουανίας κατήγγειλαν ότι ένας από τους στόχους είναι το ΝΑΤΟ να αμφιταλαντευθεί και να μειώσει τη στήριξη για την Ουκρανία.
  • Οι χώρες της Βαλτικής κατηγορούν τη Ρωσία για ρητορική κλιμάκωσης, ενώ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είχε κάνει λόγο για «σενάρια τρόμου».

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Επιχείρηση παραπλάνησης από τη Ρωσία με χρήση κατασχεμένων ουκρανικών drones βλέπουν οι χώρες της Βαλτικής, προκειμένου να μετατοπιστεί το κέντρο βάρους του πολέμου. Αυτό κατήγγειλαν εκ νέου σήμερα οι αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών της Λιθουανίας.

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«Η Ρωσία εξετάζει τη χρήση κατασχεμένων ουκρανικής κατασκευής μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) για να οργανώσει επιχειρήσεις παραπλάνησης κατά της χώρας της Βαλτικής», δήλωσε σήμερα ο Λιθουανός υπουργός Άμυνας, Ρομπέρτας Κάουνας.

«Μιλάμε για επιχείρηση παραπλάνησης», δήλωσε ο Ρομπέρτας Κάουνας. «Ένας από τους στόχους είναι το ΝΑΤΟ να αμφιταλαντευθεί και να μειώσει τη στήριξη για την Ουκρανία. Μπορώ να διαβεβαιώσω ότι αυτό δεν θα συμβεί», υπογράμμισε.

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Υπενθυμίζουμε ότι οι ηγέτες της Πολωνίας και τριών κρατών της Βαλτικής έχουν προειδοποιήσει ότι η Ρωσία εξετάζει επίθεση ή δολιοφθορά κατά των χωρών τους ως έναν τρόπο για να μετατοπίσει το επίκεντρο του πολέμου και να μειώσει τη στήριξη για το Κίεβο.

Προ ημερών, ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα δήλωσε ότι «σύμφωνα με πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών η Ρωσία σχεδιάζει επιθέσεις σε υποδομές» και ότι «ως προληπτικό μέτρο ενισχύθηκε η ασφάλεια σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις μεταφορών».

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Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είχε κάνει λόγο για «σενάρια τρόμου», προκειμένου να δικαιολογηθεί η στρατιωτικοποίηση απέναντι στη Ρωσία.

Κλιμακώνονται οι επιθέσεις στις χώρες της Βαλτικής

Βέβαια, τόσο η Πολωνία, όσο και οι χώρες της ΒαλτικήςΕσθονία, Λετονία και Λιθουανία – που είναι όλες μέλη του ΝΑΤΟ στα σύνορα με τη Ρωσία, είναι ένθερμοι υποστηρικτές της Ουκρανίας. Κατηγορούν, μάλιστα, τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί ρητορική κλιμάκωσης προκειμένου να τις εκφοβίσει.

Υπενθυμίζουμε ότι τους τελευταίους μήνες στρατιωτικά drones που πετούν από την Ουκρανία για να επιτεθούν σε στόχους στη Ρωσία έχουν ήδη παρεκκλίνει από την πορεία τους και έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο κρατών της Βαλτικής, κάτι που το Κίεβο αποδίδει στη χρήση από τη Ρωσία συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου που παρεμβάλλουν ή παραποιούν τα σήματα πλοήγησης.

Βέβαια, από την πλευρά της η Ρωσία υποστηρίζει ότι οι χώρες της Βαλτικής συνεργάζονται για να επιτρέψουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί τον εναέριο χώρο τους για επιθέσεις εναντίον ρωσικών στόχων. Οι χώρες της Βαλτικής και η Ουκρανία το αρνούνται αυτό.

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