ΥΠΑΑΤ: Αποζημιώσεις 38,1 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους για ευλογιά, πανώλη και αφθώδη πυρετό

Αποζημιώσεις συνολικού ύψους 38,1 εκατομμυρίων ευρώ χορηγούνται σε κτηνοτρόφους για την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών και των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβο.

Όπως αναγράφεται στην ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το μέτρο αφορά παραγωγούς με εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοίρων, των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε υποχρεωτικά στο πλαίσιο των κτηνιατρικών μέτρων ή οι οποίοι δεν μπορούσαν να προχωρήσουν σε ανασύσταση των εκμεταλλεύσεών τους λόγω των περιορισμών που είχαν επιβληθεί.

«Η νέα ΚΥΑ ενεργοποιεί ένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης, συνολικού ύψους 38,1 εκατ. ευρώ, για τους κτηνοτρόφους που βρέθηκαν αντιμέτωποι όχι μόνο με την απώλεια ζωικού κεφαλαίου, αλλά και με την αδυναμία επανεκκίνησης της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Με συγκεκριμένα κριτήρια, σαφή ποσά και άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών, προχωρούμε ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν ενίσχυση χαμένου εισοδήματος, όπως είχαμε δεσμευτεί», υπογράμμισε, σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο γγ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Όπως πρόσθεσε, «στηρίζουμε έμπρακτα τους παραγωγούς μέχρι οι κτηνιατρικές συνθήκες να επιτρέψουν την ασφαλή ανασύσταση των εκμεταλλεύσεων. Όσο πιο αποφασιστικά και αποτελεσματικά τηρούμε τους κανόνες βιοασφάλειας και τις οδηγίες των κτηνιατρικών αρχών, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα».

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, καλύπτονται οι θανατώσεις ζώων λόγω αφθώδους πυρετού στη Λέσβο από τις 15 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου 2026, καθώς και οι θανατώσεις λόγω ευλογιάς και πανώλης των μικρών μηρυκαστικών από τις 4 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επιπλέον, στο μέτρο εντάσσονται παραγωγοί που είχαν αποζημιωθεί τον Δεκέμβριο για την απώλεια εισοδήματος του 2025 και δεν μπόρεσαν να ανασυστήσουν το ζωικό κεφάλαιό τους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς και εκκρεμείς υποθέσεις και αποτυχημένες συναλλαγές πληρωμών του 2025.

Όσον αφορά τα ποσά, η ετήσια αποζημίωση για το 2026 καθορίζεται σε 70 ευρώ για κάθε θανατωμένο πρόβατο ή αίγα ηλικίας άνω των έξι μηνών, 35 ευρώ για αμνούς και ερίφια έως έξι μηνών, καθώς και για κριούς και τράγους αναπαραγωγικής ηλικίας, 200 ευρώ για κάθε βοοειδές και 120 ευρώ για κάθε χοίρο. Για το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταβάλλεται το ήμισυ της αντίστοιχης ετήσιας αποζημίωσης.

Για την επιτάχυνση της διαδικασίας, οι αρμόδιες κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειών καλούνται, εντός πέντε ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης, να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αναλυτικές καταστάσεις των δικαιούχων. Η αποζημίωση καταβάλλεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των παραγωγών από το ΥΠΑΑΤ.