ΑΕΚ: «Κιτρινόμαυρος» και επίσημα ο Μίλαν Βιτάλις – ΒΙΝΤΕΟ και ΦΩΤΟ

Ο Μίλαν Βιτάλις ανακοινώθηκε και επίσημα ως ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2030. Ο Ούγγρος διεθνής μέσος προέρχεται από την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας Győri ETO, όπου αναδείχθηκε σε ηγετική μορφή, κατακτώντας το πρωτάθλημα 2025-26 και ψηφίστηκε MVP της σεζόν.

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Μίλαν Βιτάλις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μιλάν Βιτάλις είναι και επίσημα παίκτης της ΑΕΚ, με την Ένωση να γνωστοποιεί την απόκτηση του Ούγγρου μέσου έως το 2030.
  • Ο Ούγγρος διεθνής μέσος προέρχεται από την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας Győri ETO, όπου αναδείχθηκε σε ηγετική μορφή, κατακτώντας ως αρχηγός το πρωτάθλημα 2025-26 και ψηφίστηκε MVP της σεζόν.
  • Ο 24χρονος μέσος είναι στέλεχος της Εθνικής Ουγγαρίας με 8 συμμετοχές και η ΠΑΕ ΑΕΚ του ευχήθηκε υγεία και κάθε επιτυχία με την ομάδα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Και επίσημα παίκτης της ΑΕΚ είναι ο Μιλάν Βιτάλις, καθώς η Ένωση γνωστοποίησε σήμερα Πέμπτη (6/8) την απόκτηση του Ούγγρου μέσου έως το 2030.

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Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μιλάν Βιτάλις (Milán Vitális) με μεταγραφή από την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας Győri ETO. Ο Ούγγρος διεθνής μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Μιλάν Βιτάλις γεννήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2002 στην πόλη Nyíregyháza. Άρχισε την επαγγελματική ποδοσφαιρική καριέρα του από την Győri ETO στα 17 του χρόνια και αγωνίστηκε με τα χρώματά της μέχρι το 2023, οπότε και εντάχθηκε στη Dunajská Streda της Σλοβακίας, με την οποία αγωνίστηκε μέχρι το τέλος του 2024.

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Στις αρχές του 2025 επέστρεψε στην Győri ETO και σε αυτόν τον τελευταίο ενάμιση χρόνο της παρουσίας του στην ουγγρική ομάδα αναδείχθηκε σε ηγετική μορφή (46 συμμετοχές, 12 γκολ, 6 ασίστ) κατακτώντας ως αρχηγός το πρωτάθλημα Ουγγαρίας 2025-26. Παράλληλα ψηφίστηκε MVP της σεζόν στο ουγγρικό πρωτάθλημα.

Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ είναι στέλεχος της Εθνικής Ουγγαρίας και έχει αγωνιστεί μαζί της σε 8 αγώνες.

Μιλάν, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!».

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