Super League: Το πανόραμα της 5ης αγωνιστικής και η βαθμολογία – Τα ματς της 6ης

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Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει το αήττητο σερί του στη Super Legue κάνοντας το 5 επί 5 με την εκτός έδρας επικράτησή του επί της Καλαμάτας.

Άλλοι πιο εύκολα, όπως ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο με το 3-1 επί του Παναιτωλικού, κι άλλοι σαφώς πιο δύσκολα όπως ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός στη Νεάπολη επί της Καλαμάτας, η ΑΕΚ στο Βόλο και ο Ολυμπιακός στη Λιβαδειά πέτυχαν σημαντικές νίκες την 5η αγωνιστική.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2

Αρης – Ηρακλής 0-0

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-1

Βόλος – ΑΕΚ 1-2

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-2

Καλαμάτα – Παναθηναϊκός 0-1

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 1-3

H βαθμολογία

1. Παναθηναϊκός 15

2. ΠΑΟΚ 12

3.ΑΕΚ 11

4.ΟΦΗ 10

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5. Ολυμπιακός 10

6.Παναιτωλικός 9

7.Άρης 7

8. Ηρακλής 6

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9. Κηφισιά 5

10. Καλαμάτα 4

11. Ατρόμητος 2

12. Bόλος Elabet 2

13. Αστέρας AKTOR 2

14. Λεβαδειακός 1

Επόμενη αγωνιστική (6η)

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (7.30μμ)

ΑΕΚ – ΟΦΗ (7.30μμ)

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Παναιτωλικός (5μμ)

Ηρακλής – Λεβαδειακός (5μμ)

Αρης – Βόλος (7μμ)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (9μμ)

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

ΠΑΟΚ – Καλαμάτα (6μμ)