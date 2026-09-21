Super League: Το πανόραμα της 5ης αγωνιστικής και η βαθμολογία – Τα ματς της 6ης

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει το αήττητο σερί του στη Super Legue κάνοντας το 5 επί 5 με την εκτός έδρας επικράτησή του επί της Καλαμάτας.
Άλλοι πιο εύκολα, όπως ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο με το 3-1 επί του Παναιτωλικού, κι άλλοι σαφώς πιο δύσκολα όπως ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός στη Νεάπολη επί της Καλαμάτας, η ΑΕΚ στο Βόλο και ο Ολυμπιακός στη Λιβαδειά πέτυχαν σημαντικές νίκες την 5η αγωνιστική.
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής
Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2
Αρης – Ηρακλής 0-0
Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-1
Βόλος – ΑΕΚ 1-2
ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-2
Καλαμάτα – Παναθηναϊκός 0-1
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 1-3
H βαθμολογία
1. Παναθηναϊκός 15
2. ΠΑΟΚ 12
3.ΑΕΚ 11
4.ΟΦΗ 10
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5. Ολυμπιακός 10
6.Παναιτωλικός 9
7.Άρης 7
8. Ηρακλής 6
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9. Κηφισιά 5
10. Καλαμάτα 4
11. Ατρόμητος 2
12. Bόλος Elabet 2
13. Αστέρας AKTOR 2
14. Λεβαδειακός 1
Επόμενη αγωνιστική (6η)
Σάββατο 10 Οκτωβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (7.30μμ)
ΑΕΚ – ΟΦΗ (7.30μμ)
Κυριακή 11 Οκτωβρίου
Κηφισιά – Παναιτωλικός (5μμ)
Ηρακλής – Λεβαδειακός (5μμ)
Αρης – Βόλος (7μμ)
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (9μμ)
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου
ΠΑΟΚ – Καλαμάτα (6μμ)