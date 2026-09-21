Super League: Το πανόραμα της 5ης αγωνιστικής και η βαθμολογία – Τα ματς της 6ης

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ΒΟΛΟΣ-ΑΕΚ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει το αήττητο σερί του στη Super League κάνοντας το 5 επί 5 με την εκτός έδρας επικράτησή του επί της Καλαμάτας.
  • ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακός πέτυχαν σημαντικές νίκες την 5η αγωνιστική, με τον Παναθηναϊκό να παραμένει πρώτος στη βαθμολογία με 15 βαθμούς, ακολουθούμενος από ΠΑΟΚ (12) και ΑΕΚ (11).
  • Η 6η αγωνιστική επιφυλάσσει μεγάλα παιχνίδια, με κορυφαίο το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός το βράδυ της Κυριακής 11 Οκτωβρίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει το αήττητο σερί του στη Super Legue κάνοντας το 5 επί 5 με την εκτός έδρας επικράτησή του επί της Καλαμάτας.

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Άλλοι πιο εύκολα, όπως ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο με το 3-1 επί του Παναιτωλικού, κι άλλοι σαφώς πιο δύσκολα όπως ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός στη Νεάπολη επί της Καλαμάτας, η ΑΕΚ στο Βόλο και ο Ολυμπιακός στη Λιβαδειά πέτυχαν σημαντικές νίκες την 5η αγωνιστική.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2
Αρης – Ηρακλής 0-0
Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-1
Βόλος – ΑΕΚ 1-2
ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-2
Καλαμάτα – Παναθηναϊκός 0-1
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 1-3

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H βαθμολογία

1. Παναθηναϊκός 15
2. ΠΑΟΚ 12
3.ΑΕΚ 11
4.ΟΦΗ 10
—————————————
5. Ολυμπιακός 10
6.Παναιτωλικός 9
7.Άρης 7
8. Ηρακλής 6
——————————————-
9. Κηφισιά 5
10. Καλαμάτα 4
11. Ατρόμητος 2
12. Bόλος Elabet 2
13. Αστέρας AKTOR 2
14. Λεβαδειακός 1

Επόμενη αγωνιστική (6η)

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (7.30μμ)
ΑΕΚ – ΟΦΗ (7.30μμ)

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Παναιτωλικός (5μμ)
Ηρακλής – Λεβαδειακός (5μμ)
Αρης – Βόλος (7μμ)
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (9μμ)

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

ΠΑΟΚ – Καλαμάτα (6μμ)

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