Τραμπ: «Δεν ξεμένουμε από πυραύλους» – Απειλεί με φυλάκιση όσους διαρρέουν απόρρητες πληροφορίες

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αντιμετωπίζουν έλλειψη πυρομαχικών και πυραύλων, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε επίθεση εναντίον όσων διαρρέουν απόρρητες πληροφορίες, προειδοποιώντας ότι η κυβέρνησή του θα επιδιώξει την επιβολή «πολυετών ποινών φυλάκισης».

Οι δηλώσεις του έρχονται την ώρα που ο πόλεμος με το Ιράν διανύει τον έκτο μήνα και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για σημαντική μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων προηγμένων οπλικών συστημάτων.

«Οι ΗΠΑ διαθέτουν τεράστια αποθέματα»

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν άφθονα πυρομαχικά.

«Οι ΗΠΑ έχουν τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών, ιδιαίτερα ορισμένων τύπων. Επιπλέον, μεγάλες ποσότητες κατασκευάζονται και αποστέλλονται συνεχώς, όπου χρειάζεται», έγραψε.

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση εναντίον όσων διαρρέουν πληροφορίες από την κυβέρνηση και το Πεντάγωνο.

«Οι διαρροείς αυτών των προδοτικών πληροφοριών εντοπίζονται. Θα ζητηθούν πολυετείς ποινές φυλάκισης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα δημοσιεύματα για μείωση των αποθεμάτων

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ήρθαν μετά από δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Το CBS News μετέδωσε, επικαλούμενο δύο πηγές με άμεση γνώση του θέματος, ότι οι ΗΠΑ έχουν καταναλώσει μεγάλο μέρος των αποθεμάτων τους σε πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Την ίδια ώρα, η Washington Post ανέφερε ότι ο Τραμπ φέρεται να ζήτησε εξηγήσεις από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ για πιθανές ελλείψεις σε οπλικά συστήματα. Το BBC σημειώνει ότι δεν έχει επιβεβαιώσει ανεξάρτητα το συγκεκριμένο δημοσίευμα.

Οι εκτιμήσεις για Patriot και THAAD

Αν και τα ακριβή στοιχεία για τα αμερικανικά αποθέματα είναι απόρρητα, το Center for Strategic and International Studies (CSIS) εκτιμά, με βάση δημόσια διαθέσιμα δεδομένα, ότι μέχρι τα τέλη Ιουλίου οι ΗΠΑ διέθεταν 759 έως 827 πυραύλους Patriot, έναντι περίπου 2.330 πριν από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν.

Το ίδιο ινστιτούτο εκτιμά επίσης ότι έχει ήδη χρησιμοποιηθεί περίπου το 60% των διαθέσιμων πυραύλων THAAD, που χρησιμοποιούνται για την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων.

Οι ανάγκες της Ουκρανίας

Η πίεση στα αμερικανικά αποθέματα συνδέεται και με τη συνεχιζόμενη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Από τη ρωσική εισβολή το 2022, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραδώσει σημαντικό αριθμό πυραύλων Patriot στο Κίεβο. Ωστόσο, καθώς τα αποθέματα μειώνονται, αναλυτές εκτιμούν ότι το Πεντάγωνο θα είναι πλέον πιο επιφυλακτικό στη διάθεσή τους.

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η αποστολή επιπλέον Patriot στην Ουκρανία θα αποτελούσε «ένα μεγάλο βήμα», διευκρινίζοντας όμως ότι οι σχετικές συνομιλίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Το Πεντάγωνο ζητά επιπλέον χρηματοδότηση

Παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι τα αποθέματα παραμένουν επαρκή, το Πεντάγωνο έχει ήδη κινηθεί για την ταχεία αναπλήρωσή τους.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχει χαρακτηρίσει τις πληροφορίες περί ελλείψεων «κατασκευασμένη ιστορία», ωστόσο τον περασμένο μήνα ζήτησε από τη Γερουσία έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 87 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να επιταχυνθεί η παραγωγή νέων οπλικών συστημάτων και να αναπληρωθούν τα αποθέματα πυραύλων και πυρομαχικών.