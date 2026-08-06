Σάλος στις ΗΠΑ: «Λουκέτο» σε οργανισμό δωρεάς οργάνων έπειτα από καταγγελίες για λήψη οργάνων από ασθενείς με σημάδια ζωής

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Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ προχωρά στην ανάκληση της πιστοποίησης του οργανισμού δωρεάς οργάνων Network for Hope, με έδρα το Κεντάκι, έπειτα από σοβαρές καταγγελίες ότι επιχείρησε να προχωρήσει σε διαδικασίες λήψης οργάνων από ασθενείς που παρουσίαζαν σημάδια ζωής.

Την απόφαση ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος χαρακτήρισε τον οργανισμό «το κακό μήλο» του συστήματος δωρεάς οργάνων, κάνοντας λόγο για «επαναλαμβανόμενες αποτυχίες στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας».

Η υπόθεση που προκάλεσε σοκ

Στο επίκεντρο βρίσκεται καταγγελία σύμφωνα με την οποία, το 2021, ο προκάτοχος του Network for Hope άσκησε πίεση σε νοσοκομείο ώστε να προχωρήσει στη διακοπή της μηχανικής υποστήριξης και στη λήψη οργάνων από έναν άνδρα, παρότι εκείνος εμφάνιζε ενδείξεις ότι ανέκτησε τις αισθήσεις του μετά από υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Τελικά η επέμβαση δεν πραγματοποιήθηκε και ο άνδρας επέζησε.

Μάλιστα, εμφανίστηκε μαζί με τον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ στη συνέντευξη Τύπου όπου ανακοινώθηκε η κυβερνητική απόφαση, ευχαριστώντας δημόσια τον υπουργό Υγείας.

Πώς λειτουργεί η διαδικασία δωρεάς οργάνων

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οργανισμοί προμήθειας οργάνων (Organ Procurement Organizations – OPOs) δεν έχουν την αρμοδιότητα να διαπιστώνουν τον θάνατο ενός ασθενούς.

Η διαπίστωση του θανάτου γίνεται αποκλειστικά από τους θεράποντες ιατρούς του νοσοκομείου.

Μόνο αφού ο ασθενής κηρυχθεί επισήμως νεκρός, ο οργανισμός δωρεάς αναλαμβάνει να εντοπίσει συμβατούς λήπτες και να οργανώσει τη διαδικασία μεταμόσχευσης.

Οι περισσότερες δωρεές προέρχονται από ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με εγκεφαλικό θάνατο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν οι γιατροί κρίνουν ότι τα τραύματα είναι μη αναστρέψιμα, η οικογένεια μπορεί να αποφασίσει τη διακοπή της μηχανικής υποστήριξης, επιτρέποντας στη συνέχεια τη δωρεά οργάνων.

Ο οργανισμός απορρίπτει τις κατηγορίες

Το Network for Hope, ένας από τους περίπου 55 οργανισμούς δωρεάς οργάνων που λειτουργούν στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι διαφωνεί κατηγορηματικά με την απόφαση της κυβέρνησης και προτίθεται να ασκήσει έφεση.

Ο οργανισμός υποστηρίζει ότι τηρεί όλους τους ομοσπονδιακούς κανονισμούς και επισημαίνει ότι από πέρυσι εφαρμόζει ένα πρωτοποριακό σύστημα ασφαλείας, το οποίο επιτρέπει σε οποιονδήποτε, είτε πρόκειται για γιατρό είτε για μέλος της οικογένειας του ασθενούς, να ζητήσει την άμεση αναστολή της διαδικασίας δωρεάς εάν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για την καταλληλότητα του ασθενούς.

Το συγκεκριμένο μέτρο έχει ήδη θεσπιστεί με νόμο στην πολιτεία του Κεντάκι, ενώ εξετάζεται η εφαρμογή του σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πάνω από 100.000 ασθενείς περιμένουν μόσχευμα

Σήμερα περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι βρίσκονται στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση στις ΗΠΑ, με τη συντριπτική πλειονότητα να χρειάζεται νεφρό.

Χιλιάδες ασθενείς εκτιμάται ότι πεθαίνουν κάθε χρόνο περιμένοντας ένα συμβατό μόσχευμα.

Το 2025 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 49.000 μεταμοσχεύσεις, αριθμός που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ, παρά τη μείωση των δωρεών από αποβιώσαντες δότες, η οποία καταγράφηκε για πρώτη φορά έπειτα από μία δεκαετία.