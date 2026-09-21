Με τον αγαπημένο της σε βάφτιση η Ιωάννα Τούνη – Δείτε φώτο

Aκόμα μία κοινή εμφάνιση πραγματοποίησαν η αγαπημένη influencer Ιωάννα Τούνη κι ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, το απόγευμα της Κυριακής.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας βρέθηκε μαζί με τον αγαπημένο της σε βάφτιση και, όπως συνηθίζει, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την ξεχωριστή ημέρα.

Και σέλφι

Μέσα από τα Instagram Stories της, η Ιωάννα Τούνη έδειξε αρχικά τον εντυπωσιακό στολισμό στον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε το μυστήριο, με μπλε, κόκκινα και κίτρινα λουλούδια να κυριαρχούν, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο φαίνεται η επιγραφή «Διονύσης» που είχε στηθεί στον καταπράσινο χώρο.

Λίγο αργότερα, η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε και μία selfie με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη. Οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί στον φωτογραφικό φακό, με την influencer να ακουμπά τρυφερά το χέρι της στον σύντροφό της.

Για την περίσταση, η Ιωάννα Τούνη επέλεξε ένα κομψό look, αφήνοντας τα ξανθά μαλλιά της σε χαλαρούς κυματισμούς και ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με μαύρα γυαλιά ηλίου. Δίπλα της, ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης κινήθηκε σε total black αποχρώσεις.

Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης, άλλωστε, δεν κρύβουν πλέον τη σχέση τους και το τελευταίο διάστημα μοιράζονται όλο και συχνότερα κοινές στιγμές από την καθημερινότητά τους.

Η influencer και ο επιχειρηματίας γνωρίζονταν εδώ και αρκετά χρόνια μέσα από κοινές παρέες στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο η φιλική τους σχέση εξελίχθηκε σταδιακά σε έναν νέο έρωτα.

Οι πρώτες πληροφορίες που τους ήθελαν ζευγάρι άρχισαν να κυκλοφορούν μετά από κοινές εμφανίσεις και ταξίδια, με την Ιωάννα Τούνη να αποφεύγει αρχικά να μιλήσει ανοιχτά για την προσωπική της ζωή. Με τον χρόνο, ωστόσο, άρχισε να μοιράζεται πιο συχνά μικρά στιγμιότυπα από την κοινή τους καθημερινότητα, χωρίς να χάνει την ιδιωτικότητα που θέλησε εξαρχής να προστατεύσει.