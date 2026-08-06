Κυψέλη: Στη φυλακή ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας – Επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής

Τον δρόμο για τη φυλακή έδειξαν ανακριτής και εισαγγελέας στον 26χρονο Αφγανό πυγμάχο, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων, στην Κυψέλη.

Όπως μεταδίδει το dikastiko.gr, ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, καθώς σύμφωνα με τον συνήγορό του ο φάκελος της δικογραφίας είναι ελλιπής και θα περιμένει τη συμπλήρωσή του με επιπλέον στοιχεία.

Παράλληλα, ο συνήγορος του 26χρονου υπέβαλε αίτημα προς την ανακρίτρια, προκειμένου να του προσκομιστεί ο ιατρικός φάκελος του θύματος, ώστε να ελεγχθεί αν η άτυχη γυναίκα αντιμετώπιζε θέματα υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Καθοριστική η κατάθεση της συζύγου του

Καθοριστική για τις έρευνες ήταν η κατάθεση της συζύγου του 26χρονου, η οποία συνέβαλε σημαντικά στην πορεία της υπόθεσης, όταν άρχισε να υποψιάζεται την συμπεριφορά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια κατέθεσε ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Ιουλίου διαπίστωσε πως ο σύζυγός της απουσίαζε από το σπίτι. Χρησιμοποιώντας εφαρμογή κοινής κοινοποίησης τοποθεσίας, διαπίστωσε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα, όπου διέμενε η Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος.

Όταν λίγες ημέρες αργότερα έγινε γνωστός ο εντοπισμός της σορού της 38χρονης, η γυναίκα εγκατέλειψε το σπίτι μαζί με το βρέφος τους και απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές, δίνοντας κατάθεση για όσα γνώριζε.

Στη συνέχεια, οι έρευνες έδειξαν ότι στις 19 Ιουλίου το κινητό τηλέφωνο της Ρος ενεργοποιήθηκε στην περιοχή της Αράχωβας. Από την ανάλυση των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και του διαθέσιμου βιντεοληπτικού υλικού, οι Αρχές εκτιμούν ότι εκείνη την περίοδο στην ίδια περιοχή βρισκόταν και ο κατηγορούμενος, συνοδευόμενος από την σύζυγο και το παιδί τους.

Τι είχε υποστηρίξει ο 26χρονος στους αστυνομικούς

Κατά την προανάκριση, ο 26χρονος είχε αρνηθεί κάθε εμπλοκή στον θάνατο της 38χρονης.

Όπως έχει ισχυριστεί, βρήκε τη γυναίκα νεκρή μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματος όπου διέμενε προσωρινά. Στην πολυσέλιδη κατάθεσή του περιέγραφε ότι το βράδυ της 15ης Ιουλίου μπήκε στο μπάνιο και αντίκρισε τη γυναίκα πεσμένη στο πάτωμα.

«Της μίλησα δύο-τρεις φορές, αλλά δεν απαντούσε. Πάγωσα. Μου κόπηκαν τα πόδια», φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς. Ο ίδιος υποστήριξε ότι πανικοβλήθηκε και γι’ αυτό αποφάσισε να μεταφέρει τη σορό μέσα σε βαλίτσα και να την εγκαταλείψει στο κτίριο όπου τελικά εντοπίστηκε.

Νέα τροπή στα δεδομένα φέρνει ο ισχυρισμός του για ένα τρίτο πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Συγκεκριμένα έκανε λόγο για την ύπαρξη ενός ηλικιωμένου άνδρα, τον οποίο, όπως είπε, συνάντησε τυχαία σε στάση λεωφορείου αμέσως μετά την αποχώρησή του από το διαμέρισμα.

Κατά την κατάθεσή του, ο ηλικιωμένος τού συστήθηκε ως εργαζόμενος σε δημόσιο νοσοκομείο και φέρεται να τον συμβούλεψε να απομακρύνει τη σορό, λέγοντάς του ότι διαφορετικά «θα βρει τον μπελά του».

Συγκεκριμένα ο 26χρονος αναφέρει ότι τον ρώτησε «τι θα μπορούσα να κάνω αν έχω έναν νεκρό στο σπίτι;» και ο ηλικιωμένος του απάντησε «εγώ είμαι νοσοκόμος, ξέρω πολύ καλά, πέταξε το πτώμα για να μην μπλέξεις».

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη του προσώπου αυτού.

Παραδέχθηκε ότι πήρε το κινητό και τις κάρτες του θύματος

Ο 26χρονος φέρεται να είχε παραδεχθεί, επίσης, ότι αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης, από το οποίο έστειλε μηνύματα στους συγγενείς της, επιχειρώντας να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ήταν ακόμη ζωντανή. Επίσης, ομολόγησε ότι πήρε τις τραπεζικές κάρτες της, προκειμένου να αποκτήσει χρήματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, την επόμενη ημέρα συνάντησε ξανά τον ηλικιωμένο, ο οποίος φέρεται να του ζήτησε χρήματα για να μεταφέρει εκείνος τη βαλίτσα με τη σορό και να μη τον καταγγείλει στις Αρχές.

Όπως ισχυρίστηκε, χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της 38χρονης για να κάνει αναλήψεις και να του δώσει χρήματα, προκειμένου να εξασφαλίσει τη σιωπή του.