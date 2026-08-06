Φωτιά στην Καλαμάτα – Σηκώθηκαν και 2 αεροσκάφη

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (6/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αριοχώρι στην Καλαμάτα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μέσα σε αγροτικές εκτάσεις, σύμφωνα με πηγές του πυροσβεστικού σώματος.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:15 και αμέσως κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα ΕΜΟΔΕ της 9ης και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Καλαμάτας.

Σημειώνεται ότι η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.