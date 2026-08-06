Φωτιά στην Καλαμάτα – Σηκώθηκαν και 2 αεροσκάφη

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (6/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αριοχώρι στην Καλαμάτα. Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με τη συνδρομή και του Δήμου Καλαμάτας. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αριοχώρι στην Καλαμάτα.
  • Αμέσως κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με 20 πυροσβέστες και 5 οχήματα να επιχειρούν, ενώ από αέρος σηκώθηκαν και 2 αεροσκάφη.
  • Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Καλαμάτας, ενώ για τη διερεύνηση των αιτίων κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (6/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αριοχώρι στην Καλαμάτα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μέσα σε αγροτικές εκτάσεις, σύμφωνα με πηγές του πυροσβεστικού σώματος.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:15 και αμέσως κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα ΕΜΟΔΕ της 9ης και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Καλαμάτας.

Σημειώνεται ότι η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.

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