Φωτιά στην Καλαμάτα – Σηκώθηκαν και 2 αεροσκάφη

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (6/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αριοχώρι στην Καλαμάτα.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μέσα σε αγροτικές εκτάσεις, σύμφωνα με πηγές του πυροσβεστικού σώματος.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:15 και αμέσως κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα ΕΜΟΔΕ της 9ης και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Καλαμάτας.
Σημειώνεται ότι η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.