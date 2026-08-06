Χανιά: Νέα στοιχεία για την 75χρονη αγνοούμενη που εντοπίστηκε νεκρή – Η διανυκτέρευση στο αστυνομικό τμήμα και η τραγική κατάληξη στις έρευνες

Νέες πληροφορίες ήρθαν στο φως για την υπόθεση της 75χρονης, η οποία αγνοούνταν και εντοπίστηκε νεκρή στις 3 Αυγούστου 2026, σε αγροτική έκταση στα Νεροκούρου Χανίων. Η ηλικιωμένη είχε φύγει από το σπίτι της στις 23 Ιουλίου, εντοπίστηκε από την αστυνομία, διανυκτέρευσε στο τμήμα και στη συνέχεια αποχώρησε.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της 75χρονης, η οποία αγνοούνταν και εντοπίστηκε νεκρή το βράδυ της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026, σε αγροτική έκταση στα Νεροκούρου Χανίων.
  • Η ηλικιωμένη είχε διανυκτερεύσει στο αστυνομικό τμήμα μετά τον εντοπισμό της, αλλά διέφυγε της προσοχής των αστυνομικών και αποχώρησε το πρωί της επόμενης ημέρας.
  • Η κόρη της δήλωσε την εξαφάνισή της λίγες ώρες αργότερα, με τις έρευνες για τον εντοπισμό της 75χρονης να έχουν τραγική κατάληξη, καθώς εντοπίστηκε νεκρή σε ένα χωράφι.

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Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της 75χρονης, η οποία αγνοούνταν και εντοπίστηκε νεκρή το βράδυ της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026, σε αγροτική έκταση στα Νεροκούρου Χανίων.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η ηλικιωμένη είχε φύγει από το σπίτι της, στη Νέα Χώρα Χανίων, στις 23 Ιουλίου.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει τη γυναίκα το βράδυ που εξαφανίστηκε και την μετέφεραν στο τμήμα, όπου και διανυκτέρευσε. Ωστόσο, περίπου στις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας φαίνεται ότι διέφυγε της προσοχής των αστυνομικών και αποχώρησε από το τμήμα. Οι αστυνομικοί δεν είχαν καταφέρει να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία της ηλικιωμένης.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 10:30 το πρωί, η κόρη της ηλικιωμένης πήγε στο αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να δηλώσει την εξαφάνισή της. Όταν η γυναίκα ρώτησε τους αστυνομικούς εάν τους έφεραν μία ηλικιωμένη με λευκά μαλλιά, εκείνοι της απάντησαν πως η γυναίκα βρισκόταν όλη τη νύχτα στο τμήμα, αλλά στη συνέχεια έφυγε, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό της 75χρονης, που είχαν τραγική κατάληξη, αφού στις 3 Αυγούστου εντοπίστηκε νεκρή σε ένα χωράφι.

Αύριο η οικογένεια και οι συγγενείς θα πουν το τελευταίο αντίο στην άτυχη ηλικιωμένη.

 

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