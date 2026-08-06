Αθηνά Οικονομάκου: Οι εικόνες από το νησί Μπόρα Μπόρα και το δίλημμα για τη γυμναστική – Δείτε βίντεο

Στιγμές από τις καλοκαιρινές διακοπές της στη Γαλλική Πολυνησία συνεχίζει να δημοσιεύει η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία βρίσκεται στο νησί Μπόρα Μπόρα μαζί με τον Μπρούνο Τσερέλα, λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας μοιράζεται μέσα από τους προσωπικούς της λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι τους, παρουσιάζοντας στιγμές από την καθημερινή παραμονή τους στο νησί.

Το βίντεο από το κατάλυμα

Σε νέο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, η Αθηνά Οικονομάκου έδειξε το κατάλυμα στο οποίο διαμένουν, καθώς και τη θέα προς την πισίνα και τη θάλασσα.

Την ίδια ώρα, ο Μπρούνο Τσερέλα ακολούθησε το καθημερινό του πρόγραμμα γυμναστικής, με την Αθηνά Οικονομάκου να εκφράζει το δίλημμά της για το εάν θα τον ακολουθούσε ή θα παρέμενε στο δωμάτιο για να απολαύσει τη θέα.

«Είμαι ξαπλωμένη στο κρεβάτι στο Μπόρα Μπόρα, έχοντας μπροστά μου αυτή τη θέα… Μαγική. Ο Μπρούνο έχει πάει γυμναστήριο. Κι όταν πηγαίνει ο Μπρούνο γυμναστήριο, πηγαίνω κι εγώ, γιατί νιώθω τύψεις. Ιδού το δίλημμα: κάθεσαι εδώ και απολαμβάνεις αυτή τη θέα ή πας μαζί του;», αναφέρει στο βίντεό της η Αθηνά Οικονομάκου.

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε η Αθηνά Οικονομάκου