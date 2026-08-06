Καιρός: Ενισχύεται το μελτέμι στο Αιγαίο από την Κυριακή – Έρχονται 40άρια και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών

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Ισχυροί έως τοπικά πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα αποτελέσουν το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο από το Σαββατοκύριακο και αναμένεται να κορυφωθεί την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, η χώρα θα διατηρήσει το καλοκαιρινό σκηνικό, με υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένα μελτέμια και περιορισμένη αστάθεια, κυρίως στις ορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Θοδωρής Κολυδάς: Επίμονο, αλλά όχι ακραίο το μελτέμι

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι το αυγουστιάτικο μελτέμι θα ενισχυθεί αισθητά από την Κυριακή. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αναμένεται κάποιο ακραίο καιρικό επεισόδιο, αλλά ένα τυπικό και επίμονο μελτέμι, το οποίο αρχικά θα έχει μέτρια ένταση.

Οι δυσκολότερες συνθήκες για τη ναυσιπλοΐα αναμένονται στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, όπου ο κυματισμός θα αυξηθεί σημαντικά.

Στην ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος αναφέρει:

«ΤΟ ΕΠΙΜΟΝΟ ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΟ ΜΕΛΤΕΜΙ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Το βίντεο δεν δείχνει ένα ακραίο επεισόδιο, αλλά ένα τυπικό, επίμονο αυγουστιάτικο #μελτέμι, αρχικά μέτριας έντασης και σαφώς ενισχυμένο από την Κυριακή. Οι πιο απαιτητικές συνθήκες για τη ναυσιπλοΐα εντοπίζονται στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, όπου ο κυματισμός θα αυξάνεται σημαντικά.

Προσοχή: Οι τιμές του βίντεο αφορούν τον μέσο άνεμο. Οι στιγμιαίες ριπές μπορούν να είναι κατά περίπου 10-25 χλμ./ώρα ισχυρότερες, ιδιαίτερα στα στενά, στις υπήνεμες πλευρές των νησιών και κοντά σε ορεινούς όγκους».

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Παρασκευή: Πρόσκαιρη εξασθένηση των ανέμων

Από την πλευρά της, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη τόνισε ότι την Παρασκευή προβλέπεται μικρή υποχώρηση της έντασης των ανέμων. Στις περισσότερες περιοχές του Αιγαίου, οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, ενώ στο ανατολικό Αιγαίο το βόρειο-βορειοδυτικό ρεύμα θα αγγίξει τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται από 37 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στις ορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Σαββατοκύριακο: Άνοδος της θερμοκρασίας και ενίσχυση των μελτεμιών

Το Σάββατο τα μελτέμια θα ενισχυθούν εκ νέου και θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, κυρίως στις Κυκλάδες, στον Κάβο Ντόρο και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Τις απογευματινές ώρες ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Η ζέστη αναμένεται να κορυφωθεί την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κατά το ίδιο διάστημα θα ενισχυθούν τόσο τα μελτέμια στο Αιγαίο όσο και οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα επηρεάσουν κυρίως τα ανατολικά ηπειρωτικά, καθώς και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, ακόμη και στα εσωτερικά τμήματά τους. Στα δυτικά ηπειρωτικά, η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Αυξημένος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών

Ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων θα επιβαρύνει τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες και θα αυξήσει τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

Για την Παρασκευή προβλέπεται πρόσκαιρη βελτίωση, καθώς οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και οι περισσότερες περιοχές θα βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 3, η οποία χαρακτηρίζεται ως υψηλή.

Αυξημένη προσοχή απαιτείται, ωστόσο, στη Δυτική Ελλάδα, σε μεγάλο μέρος της Στερεάς Ελλάδας, στην Πελοπόννησο, στην Εύβοια και στα νησιά του Αιγαίου, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρήσουν τον κίνδυνο σε υψηλά επίπεδα.

Από την Κυριακή και τη Δευτέρα, η νέα ενίσχυση των ανέμων, σε συνδυασμό με την κορύφωση της ζέστης, αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά ενώ στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου.

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά, κυρίως της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά, κυρίως της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα κεντρικά και τα νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα κεντρικά και τα νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στα ηπειρωτικά τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς, στην Κρήτη τους 33 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με τοπικούς όμβρους κυρίως στα γύρω ορεινά.

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με τοπικούς όμβρους κυρίως στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 08-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός.

Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και, κυρίως στα ορεινά, πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 μποφόρ και πιθανώς πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 09-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός.

Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και, κυρίως στα βόρεια, μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-08-2026