CENTCOM: Ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ – Πάνω από 1.000 εμπορικά πλοία πέρασαν με ασφάλεια «παρά την ιρανική επιθετικότητα»

Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι η νότια θαλάσσια δίοδος των Στενών του Ορμούζ παραμένει ανοιχτή και ασφαλής για τη διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω της διεθνούς ναυσιπλοΐας.
Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η CENTCOM ανέφερε ότι τους τελευταίους τρεις μήνες οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνοδεύσει και υποστηρίξει τη διέλευση περισσότερων από 1.000 εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, παρά -όπως υποστηρίζει- την «αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα».
The southern route through the Strait of Hormuz remains free and open for all commercial vessels seeking to transit the international waterway. Over the past three months, U.S. forces have assisted more than 1,000 vessels in successfully transiting the strait despite unwarranted… pic.twitter.com/TcszH0GimG
— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 4, 2026