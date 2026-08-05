CENTCOM: Ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ – Πάνω από 1.000 εμπορικά πλοία πέρασαν με ασφάλεια «παρά την ιρανική επιθετικότητα»

Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι η νότια θαλάσσια δίοδος των Στενών του Ορμούζ παραμένει ανοιχτή και ασφαλής για τη διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η CENTCOM ανέφερε ότι τους τελευταίους τρεις μήνες οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνοδεύσει και υποστηρίξει τη διέλευση περισσότερων από 1.000 εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, παρά -όπως υποστηρίζει- την «αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα».