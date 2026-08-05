CENTCOM: Ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ – Πάνω από 1.000 εμπορικά πλοία πέρασαν με ασφάλεια «παρά την ιρανική επιθετικότητα»

Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι η νότια θαλάσσια δίοδος των Στενών του Ορμούζ παραμένει ανοιχτή και ασφαλής για τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Τους τελευταίους τρεις μήνες, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνοδεύσει και υποστηρίξει τη διέλευση περισσότερων από 1.000 εμπορικών πλοίων από τα Στενά, παρά την «αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα».

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι η νότια θαλάσσια δίοδος των Στενών του Ορμούζ παραμένει ανοιχτή και ασφαλής για τη διέλευση εμπορικών πλοίων.
  • Τους τελευταίους τρεις μήνες, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνοδεύσει και υποστηρίξει τη διέλευση περισσότερων από 1.000 εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.
  • Αυτό συνέβη παρά, όπως υποστηρίζει η CENTCOM, την «αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα».

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Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι η νότια θαλάσσια δίοδος των Στενών του Ορμούζ παραμένει ανοιχτή και ασφαλής για τη διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η CENTCOM ανέφερε ότι τους τελευταίους τρεις μήνες οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνοδεύσει και υποστηρίξει τη διέλευση περισσότερων από 1.000 εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, παρά -όπως υποστηρίζει- την «αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα».

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