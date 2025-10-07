Τέα Πρέλεβιτς: «Η κρυοσυντήρηση ωαρίων ήταν το δώρο που έκανα στον εαυτό μου, όταν έγινα 30 ετών»

Μία κοινή συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης (7/10), έδωσαν η Άννα και η Τέα Πρέλεβιτς. Οι δύο αδελφές, που έχουν δημιουργήσει μαζί και μία επιχείρηση, αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, στις προσωπικές τους ζωές.

Μάλιστα, η Τέα Πρέλεβιτς μίλησε για την απόφασή της να κάνει κρυοσυντήρηση ωαρίων, όταν έκλεισε τα 30, και εξήγησε τον λόγο.

Συγκεκριμένα, εξομολογήθηκε πως: «Η κρυοσυντήρηση ωαρίων ήταν το δώρο που έκανα στον εαυτό μου, όταν έγινα 30 ετών. Μου το είχε αναφέρει και η μαμά μου ότι υπάρχει η κρυοσυντήρηση ωαρίων και να το σκεφτώ.

Υπήρχαν πολλοί παράγοντες που έπαιξαν ρόλο. Οι γυναίκες πλέον κάνουν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία, αλλά δεν παύει να τρέχει αυτό το “βιολογικό ρολόι” και να υπάρχει η πίεση της κοινωνίας».

«Επειδή μόλις είχα κλείσει τα 30, αποφάσισα να το δω με λογική. Σκεφτόμουν ότι ήταν μία καλή ηλικία, επειδή όσο να ναι η επιστήμη σου λέει ότι μία καλή ηλικία για την κρυοσυντήρηση ωαρίων είναι 28-32, και είπα ότι είμαι ακριβώς στο κενό, οπότε γι’ αυτό και το αποφάσισα. Δεν είναι ότι είχα αγχωθεί για τη μητρότητα και το μέλλον», πρόσθεσε η Τέα Πρέλεβιτς.