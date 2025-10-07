Αθηνά Οικονομάκου: «Το 2025 τελειώνει, δεν προλαβαίνουμε για γάμο» – Τι είπε για τα αρνητικά σχόλια

Αθηνά Οικονομάκου
Φωτογραφία: Instagram/athinao1konomakou

Στο Πρωινό μίλησε η Αθηνά Οικονομάκου. Η ηθοποιός και επιχειρηματίας απάντησε για τα αρνητικά σχόλια, αλλά και για το πότε θα γίνει ο γάμος με τον αρραβωνιαστικό της, Μπρούνο Τσερέλα.

«Χαρούμενα πάνε τα ταξίδια μας! Το έχουμε συνηθίσει το πήγαινε έλα, μου αρέσει, το απολαμβάνω, αλλιώς δεν θα το έκανα. Έχω επιλέξει να κάνω στη ζωή μου μόνο πράγματα που αγαπώ, αλλιώς δεν τα κάνω. Είναι αναμενόμενο να υπάρχουν αρνητικά σχόλια, απλά κάποιες φορές πρέπει να υπάρξει και ένα όριο, το οποίο οι άνθρωποι υπερβαίνουν χωρίς η έγκρισή σου.

Με τη στάση μου, δείχνω τι άνθρωπος είμαι και τι επιτρέπω. Τα σχόλια τα αρνητικά θα υπάρχουν, όπως υπάρχουν και τα θετικά που είναι πολλαπλάσια», είπε αρχικά η Αθηνά Οικονομάκου.

Η Αθηνά Οικονομάκου ανέφερε επίσης: «Στην Ελλάδα είναι το σπίτι και η οικογένεια μας. Εδώ είναι η βάση μας, απλά ο Μπρούνο πηγαινοέρχεται στο Μιλάνο λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Το 2025 τελειώνει, δεν προλαβαίνουμε για γάμο».

