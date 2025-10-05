Αθηνά Οικονομάκου: Ξεφαντώνει στο πλευρό του Μπρούνο Τσερέλα – «Είσαι ο πιο ωραίος τύπος που ξέρω»

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα απολαμβάνουν όμορφες στιγμές μαζί και δεν το κρύβουν καθώς συχνά βλέπουμε τις κοινές αναρτήσεις τους στο Instagram.

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Βρέθηκαν στη Νάξο για τον γάμο φίλων – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τόσο η ηθοποιός όσο και ο πρώην μπασκετμπολίστας προσπαθούν να μηδενίζουν τη χιλιομετρική απόσταση που τους χωρίζει καθώς η ζωή τους είναι ανάμεσα στην Ελλάδα και στο Μιλάνο. Η Αθηνά Οικονομάκου δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram όπου είναι μέσα στο αυτοκίνητο με τον Μπρούνο Τσερέλα ενώ χορεύουν και τραγουδούν.

«Είσαι ο πιο ωραίος τύπος που ξέρω» έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής της.

