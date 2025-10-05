Γιώργος Λάγιος: «Στα 14 είχα την πρώτη ολοκληρωμένη επαφή με μια φίλη της μαμάς μου»

Με αφορμή την επιστροφή στο θεατρικό σανίδι, για δεύτερη σεζόν, ο Γιώργος Λάγιος παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» και τον Κωνσταντίνο Βασάλο στο MEGA. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο ψυχοθεραπευτής αναφέρθηκε τόσο στην πρώτη του ερωτική επαφή όσο και στην πλέον τρελή σκέψη που έχει κάνει για έναν έρωτα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λάγιος παραδέχθηκε αρχικά πως «ο άντρας πρέπει να είναι ο κυνηγός. Πρέπει να είναι αυτός που καθοδηγεί και που φέρνει τα πράγματα εκεί που πρέπει για να νιώσει η γυναίκα ασφάλεια και να αφεθεί».

«Δεν θυμάμαι το πρώτο μου ραντεβού αλλά θυμάμαι το πρώτο μου φιλί, με μια φίλη της μαμάς μου όταν ήμουν 14 χρονών. Δεν το ξέρει η μαμά μου. Δεν καταλάβαινα. Μου άρεσε και ολοκληρώσαμε κιόλας», είπε αρχικά ο γνωστός ψυχολόγος.

«Το πιο τρελό πράγμα που έχω κάνει για έναν έρωτα είναι πως σκέφτηκα να κάνω παιδιά. Είναι το πιο τρελό που έχω σκεφτεί, πραγματικά. Μετά σκέφτηκα, “ευτυχώς Θεέ μου”. Πολύ συχνά λέμε ότι μ’ αυτόν τον άνθρωπο, τώρα που είμαι ερωτευμένος, θα ‘θελα να κάνω ένα παιδί αλλά πίσω από αυτή την επιθυμία υπάρχει η δέσμευση του άλλου. Αυτή δεν είναι μια σωστή συνθήκη για να κάνεις παιδί» συμπλήρωσε ο Γιώργος Λάγιος.