Γιώργος Λάγιος: «Στα 14 είχα την πρώτη ολοκληρωμένη επαφή με μια φίλη της μαμάς μου»

Enikos Newsroom

lifestyle

Γιώργος Λάγιος

Με αφορμή την επιστροφή στο θεατρικό σανίδι, για δεύτερη σεζόν, ο Γιώργος Λάγιος παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» και τον Κωνσταντίνο Βασάλο στο MEGA. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο ψυχοθεραπευτής αναφέρθηκε τόσο στην πρώτη του ερωτική επαφή όσο και στην πλέον τρελή σκέψη που έχει κάνει για έναν έρωτα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λάγιος παραδέχθηκε αρχικά πως «ο άντρας πρέπει να είναι ο κυνηγός. Πρέπει να είναι αυτός που καθοδηγεί και που φέρνει τα πράγματα εκεί που πρέπει για να νιώσει η γυναίκα ασφάλεια και να αφεθεί».

«Δεν θυμάμαι το πρώτο μου ραντεβού αλλά θυμάμαι το πρώτο μου φιλί, με μια φίλη της μαμάς μου όταν ήμουν 14 χρονών. Δεν το ξέρει η μαμά μου. Δεν καταλάβαινα. Μου άρεσε και ολοκληρώσαμε κιόλας», είπε αρχικά ο γνωστός ψυχολόγος.

«Το πιο τρελό πράγμα που έχω κάνει για έναν έρωτα είναι πως σκέφτηκα να κάνω παιδιά. Είναι το πιο τρελό που έχω σκεφτεί, πραγματικά. Μετά σκέφτηκα, “ευτυχώς Θεέ μου”. Πολύ συχνά λέμε ότι μ’ αυτόν τον άνθρωπο, τώρα που είμαι ερωτευμένος, θα ‘θελα να κάνω ένα παιδί αλλά πίσω από αυτή την επιθυμία υπάρχει η δέσμευση του άλλου. Αυτή δεν είναι μια σωστή συνθήκη για να κάνεις παιδί» συμπλήρωσε ο Γιώργος Λάγιος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απιστία: Αν ο σύζυγός σας κάνει μία από αυτές τις δουλειές είναι πιο πιθανό να σας απατήσει, αναφέρει μελέτη – Το παράδοξο ...

Πώς να καλύψετε τα γκρίζα μαλλιά φυσικά και να δείχνετε νεότεροι χωρίς βαφή

Πάρκινγκ: Μία περιουσία για μία… θέση στάθμευσης – Εκτόξευση των τιμών στην Αθήνα

Πότε γίνεται δέσμευση λογαριασμού και τι πρέπει να κάνουμε για να τον αποδεσμεύσουμε

Η ανθρωπότητα ίσως φτάσει στη μοναδικότητα μέσα στους επόμενους 3 μήνες, σύμφωνα με επιστήμονες

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
00:00 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: «Το πιο δύσκολο είναι να κλείσει η πόρτα και να μείνεις με την πάρτη σου»

Τη σημασία που έχει να μπορεί κανείς να συνομιλεί με τον εαυτό του, μόνος, θέλησε να τονίσει ο...
23:12 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Τάσος Ιορδανίδης για την πρώτη φορά που τον είδαν τα παιδιά του στο θέατρο: «Αυτό το κλάμα που έριξαν στο τέλος…»

Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα έχουν δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια, στο επίκ...
22:40 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Κατερίνα Καινούργιου: Ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον τις διαφωνίες – Το ιδιαίτερο Instagram story της παρουσιάστριας

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει μία πολύ καλή περίοδο στη ζωή της. Η επιτυχημένη παρουσιάστρια ...
22:21 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Έλενα Μαυρίδου: Η εξομολόγηση για το διαζύγιο – «Σαφέστατα παλεύουμε για το καλύτερο του παιδιού…»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Μαμά-δες» ήταν το Σάββατο (4/10) η Έλενα Μαυρίδου. Η επιτυχημένη ηθοπο...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης