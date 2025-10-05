Γιώργος Μαζωνάκης: «Το πιο δύσκολο είναι να κλείσει η πόρτα και να μείνεις με την πάρτη σου»

Γιώργος Μαζωνάκης

Τη σημασία που έχει να μπορεί κανείς να συνομιλεί με τον εαυτό του, μόνος, θέλησε να τονίσει ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσα από τον μουσικό διαγωνισμό στον οποίο συμμετέχει ως κριτής και φέτος.

Έτσι, την ώρα που όλοι οι coaches έκαναν σχόλια στον διαγωνιζόμενο για την εμφάνιση του στη σκηνή του μουσικού τάλεντ σόου, ο λαϊκός τραγουδιστής βρήκε την ευκαιρία για να κάνει μια ιδιαίτερη επισήμανση στον τηλεοπτικό αέρα.

Ένα σχόλιο καρδιάς το οποίο και έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ακούσια του νοσηλεία στην ψυχιατρική δομή του Δρομοκαϊτείου. «Το πιο δύσκολο είναι να βλέπεις και τη δική σου πραγματικότητα αλλά και των άλλων» δήλωσε, αρχικά, ο νεαρός διαγωνιζόμενος.

Τότε, λοιπόν, ο Γιώργος Μαζωμάκης σχολίασε χαρακτηριστικά πως «το πιο δύσκολο είναι να κλείσει η πόρτα και να μείνεις με την πάρτη σου, με τον εαυτό σου. Να μιλήσεις, να δεις εκεί τι έχει».

