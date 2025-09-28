Γιώργος Μαζωνάκης: Η σπόντα για την νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο – «Μια βόλτα πέρασα και το έκαναν βούκινο»

Γιώργος Μαζωνάκης

Το βράδυ του Σαββάτου έκανε πρεμιέρα 11ος κύκλος του μουσικού τάλεντ σόου «The Voice», με παρουσιαστή τον Γιώργο Καπουτζίδη. Στο πλατό επέστρεψαν οι coaches Έλενα Παπαρίζου, Χρήστος Μάστορας, Πάνος Μουζουράκης, ενώ την παράσταση έκλεψε η επανεμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος είχε βρεθεί στο προσκήνιο λόγω της πρόσφατης περιπέτειάς του και της νοσηλείας του στο Δρομοκαΐτειο. Ο τραγουδιστής δεν δίστασε να σχολιάσει με το δικό του τρόπο το γεγονός, λέγοντας: «Εγώ μια βόλτα πέρασα και το έκαναν βούκινο», προκαλώντας αμηχανία στο πλατό.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε εντυπωσιακή είσοδο υπό τους ρυθμούς του «Ανήκω σε μένα», με το κοινό να τον υποδέχεται θερμά. Ντυμένος στα λευκά και με το γνώριμο στυλ του, αγκαλιάστηκε με τον παρουσιαστή και πήρε τη θέση του στην κριτική επιτροπή.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης τον προκάλεσε να θυμηθούν την περσινή σεζόν, λέγοντας: «Γιώργο, εσύ έφτασες ένα βήμα πριν από τη νίκη. Είχατε μείνει οι δυο σας». Ο Μαζωνάκης απάντησε με χιούμορ, αφήνοντας στον αέρα το πρώτο «γαλλικό»: «Φτου σου, ρε που…η! Θυμάμαι εσένα από πέρσι που είχες κάνει αυτόν τον φοβερό στίχο για όλους μας στο φινάλε».

Η στιγμή που ξεχώρισε ήταν όταν ένας συμμετέχων αποκάλυψε ότι εργάζεται ως νοσηλευτής. Η Έλενα Παπαρίζου του έδωσε συγχαρητήρια και με αφορμή αυτό έκανε για πρώτη φορά τηλεοπτική αναφορά σε προσωπικό της ζήτημα, λέγοντας: «Πρόσφατα πέρασε ο αδελφός μου ένα πολύ γερό έμφραγμα… Πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους γιατρούς του αδελφού μου, ήταν εξαιρετικοί και στην εντατική και μου τον επέστρεψαν καινούργιο».

Στη συνέχεια ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε τη δική του αναφορά για την νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο λέγοντας με χιούμορ: «Εγώ μια βόλτα πέρασα και το έκαναν βούκινο». Η φράση του προκάλεσε στιγμιαία σιγή στους υπόλοιπους coaches, πριν συνεχιστεί κανονικά η ροή του σόου.

