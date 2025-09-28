Σοβαρό τροχαίο στην Ηλεία: Στην ΜΕΘ 16χρονος έπειτα από σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο στην Βάρδα

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα με μοτοσικλέτα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Βάρδα Ηλείας, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο νεαρών. Ανάμεσά τους, ένας 16χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου, ενώ τραυματίας είναι και ο 24χρονος οδηγός της μηχανής.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, όταν το δίκυκλο που οδηγούσε ο 24χρονος, με συνεπιβάτη τον 16χρονο, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, με αποτέλεσμα οι δύο επιβαίνοντες της μηχανής να υποστούν σοβαρά τραύματα.

Αρχικά οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάρδας και ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου. Ωστόσο, η κατάσταση του 16χρονου κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή και οι γιατροί προχώρησαν στην διασωλήνωσή του, πριν τον μεταφέρουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο 24χρονος οδηγός, από την άλλη μεριά, υπέστη βαριά κατάγματα, αλλά, σύμφωνα με την ιατρική εκτίμηση, η ζωή του δεν κινδυνεύει. Για τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο, την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Βουπρασίας.