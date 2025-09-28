Στρατιωτική άσκηση στο Αμβούργο – Η μεγαλύτερη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου

Στρατιωτική άσκηση στο Αμβούργο

Η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση που έχει πραγματοποιηθεί στο Αμβούργο από τον Ψυχρό Πόλεμο βρίσκεται σε εξέλιξη στην χανσεατική πόλη, σε συνεργασία με πολιτικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, με έμφαση στις νέου τύπου απειλές. Κατά της άσκησης οργανώνονται συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες από την Αριστερά.

Η Bundeswehr, από κοινού με την αστυνομία, την πολιτική προστασία και την πυροσβεστική, πραγματοποιεί τριήμερη άσκηση με προσομοίωση περιστατικών κατασκοπείας, επίθεσης με drone, δολιοφθοράς και με μεγάλο αριθμό τραυματιών. Η άσκηση Red Storm Bravo αφορά την εκπαίδευση για την περίπτωση που ξεσπάσει στρατιωτική σύγκρουση στα σύνορα ενός κράτους της Βαλτικής και η κυβέρνησή του επικαλεστεί την διαδικασία έκτακτης ανάγκης του ΝΑΤΟ, κάτι που θα σήμαινε ότι χιλιάδες ΝΑΤΟϊκοί στρατιώτες θα έπρεπε να περάσουν από την Γερμανία καθ’ οδόν προς την ανατολική πλευρά της Συμμαχίας.

An A1-Falke net capture drone (R) by Argus Interception is pictured in action during a drone defence exercise that is part of the Red Storm Bravo military drill in Hamburg, northern Germany, on September 26, 2025. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)

Μετά την άσκηση Red Storm Alpha, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Αμβούργο τον Σεπτέμβριο του 2024, η τρέχουσα άσκηση αποτελεί την μεγαλύτερη στρατιωτική κίνηση στην περιοχή από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Το 1989 το Αμβούργο ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη βάση της Bundeswehr στην Γερμανία, αλλά σήμερα δεν σταθμεύουν στην περιοχή ούτε πολεμικά πλοία ούτε τεθωρακισμένα οχήματα, καθώς σχεδόν όλα τα στρατόπεδα έχουν στο μεταξύ μετατραπεί σε περιοχές κατοικίας. Η πόλη παραμένει ωστόσο σημαντικός κόμβος υλικοτεχνικής υποστήριξης του ΝΑΤΟ και λόγω του λιμανιού της θα μπορούσε να καταστεί το σημαντικότερο σημείο μεταφόρτωσης για την μεταφορά ενόπλων δυνάμεων, στρατιωτικού υλικού και εξοπλισμού προς την ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ. Αυτό ακριβώς είναι και το αντικείμενο της άσκησης, στην οποία συμμετέχουν περίπου 500 στρατιώτες, αστυνομικοί, πυροσβέστες και διασώστες, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό όλων των υπηρεσιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. «Θέλουμε να συνδέσουμε φορείς που σχετίζονται με την ασφάλεια. Είναι ο μόνος τρόπος να καταστούμε ικανοί να αμυνθούμε σε εθνικό επίπεδο. Είναι το σενάριο που θέτει όλα τα σενάρια», δήλωσε ο επικεφαλής της Διοίκησης Αμβούργου Κουρτ Λέοναρντς στο περιοδικό Der Spiegel.

Δεδομένου ότι η Γερμανία έχει γίνει λιγότερο εξαρτημένη από το ρωσικό φυσικό αέριο, τα λιμάνια έχουν αναλάβει ακόμη πιο σημαντικό ρόλο στον ενεργειακό εφοδιασμό, με τερματικούς σταθμούς LNG ή την παραγωγή πράσινου υδρογόνου. «Η ενεργειακή μετάβαση και μια νέα εποχή συμβαίνουν ταυτόχρονα. Και η Ρωσία θα μπορούσε να θέλει να χτυπήσει και τα δύο μονομιάς. Γι’ αυτό τα λιμάνια βρίσκονται παραδοσιακά πάντα στην πρώτη γραμμή των συγκρούσεων», τόνισε στο περιοδικό ο επικεφαλής της Κεντρικής Ένωσης Διαχείρισης Γερμανικών Λιμένων Φλόριαν Κάιζενγκερ και εξήγησε ότι τα γερμανικά λιμάνια δεν είναι κατάλληλα για πόλεμο, καθώς χρειάζονται ενισχυμένα τείχη στις αποβάθρες, περισσότερα σημεία κατάλληλα για φορτία βαρέως τύπου, κυβερνοασφάλεια και άμυνα από drones. «Βρισκόμαστε ήδη σε έναν σιωπηλό πόλεμο», δήλωσε ο κ. Κάιζινγκερ.

A soldier of the German armed forces Bundeswehr demonstrates the use of a handheld HP 47 drone jammer during a drone defence exercise that is part of the Red Storm Bravo military drill in Hamburg, northern Germany, on September 26, 2025. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)

Στο ίδιο πνεύμα ο διοικητής Λέοναρντς δήλωσε ακόμη ότι, όταν σχεδιαζόταν η άσκηση, τον περασμένο Δεκέμβριο, η άμυνα σε drones αποτελούσε κεντρικό σημείο στα πιθανά σενάρια, «αλλά στο μεταξύ η πραγματικότητα μας έχει προλάβει». Ο ίδιος ανέφερε ότι έχουν επανειλημμένα φέτος εντοπιστεί drones πάνω από γερμανικά στρατόπεδα. Σύμφωνα με την γερμανική νομοθεσία, η Bundeswehr επιτρέπεται να καταρρίπτει drones μόνο απευθείας πάνω από στρατιωτικό έδαφος, αλλά συχνά κινούνται τόσο γρήγορα που είναι αδύνατο να καταρριφθούν, εξήγησε ο γερμανός αξιωματικός και πρόσθεσε ότι σε αυτή την περίπτωση τα δίχτυα ίσως είναι καταλληλότερη επιλογή, όπως και οι συσκευές που παρεμποδίζουν τα ραδιοσήματα. Στην άσκηση Red Storm Bravo γίνεται εκπαίδευση και σε αυτά τα συστήματα.

Ο Κουρτ Λέοναρντς επισήμανε ακόμη ότι η άσκηση εσκεμμένα δεν πραγματοποιείται εντός στρατοπέδου αλλά δημοσίως, προκειμένου «να δείξουμε ότι κάτι συμβαίνει εδώ». Εκατοντάδες διαδηλωτές εξέφρασαν ωστόσο την αντίθεσή τους στην στρατιωτική άσκηση. Ήδη τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις του Κόμματος της Αριστεράς με οργανώσεις της περιοχής, με πλακάτ που έγραφαν συνθήματα όπως «Κάτω το ΝΑΤΟ» και «Καμία πολεμική άσκηση στην πόλη μας».

