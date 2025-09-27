Αιματηρή συμπλοκή στην Μεταμόρφωση: Κρατούν κλειστά τα στόματά τους οι τραυματίες – Το χρονικό, τα βίντεο ντοκουμέντα και οι μαρτυρίες

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) στη Μεταμόρφωση, κοντά σε χώρο όπου διεξαγόταν κρητικό γλέντι, όπου πάνω από 5.000 άνθρωποι διασκέδαζαν αμέριμνοι. Απολογισμός της συμπλοκής τέσσερις τραυματίες, οι 3 εκ των οποίων νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ενώ ο 4ος πήρε εξιτήριο.

Το χρονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή για την συμπλοκή ήταν η προτεραιότητα των οχημάτων τους. Στο επεισόδιο αρχικά συμμετείχε ένας 26χρονος υπήκοος Αλβανίας που επέβαινε σε μοτοσικλέτα και ένας Έλληνας οδηγός αυτοκινήτου. Υπήρξε λεκτικό επεισόδιο μεταξύ τους για το ποιος θα περάσει πρώτος. «Γιατί με κοιτάζεις;» φέρεται να είπε ένας, με τον άλλο να απαντά: «Κάνε στην άκρη να περάσω»,

Στη συνέχεια ο Έλληνας, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πήρε τηλέφωνο τους φίλους του που συμμετείχαν στο γλέντι. Το ίδιο έκανε και ο αλλοδαπός. Στο σημείο του επεισοδίου έφτασαν περίπου 20 άτομα, Αλβανοί και Έλληνες και πάνω στη συμπλοκή βγήκαν μαχαίρια με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 άτομα και συγκεκριμένα 3 Αλβανοί και ένας Έλληνας, που προσπάθησε να σταματήσει τον καβγά.

Ο 23χρονος Έλληνας που δέχτηκε την πισώπλατη μαχαιριά, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε σπίτι του.

Νοσηλεύονται φρουρούμενοι οι τραυματίες

Οι τρεις Αλβανοί που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο και τραυματίστηκαν πιο σοβαρά, φέρουν πολλαπλές μαχαιριές σε όλο τους το σώμα και νοσηλεύονται φρουρούμενοι από αστυνομικούς στο ΚΑΤ.

Σύμφωνα με το STAR, κανείς από τους τρεις βαριά τραυματισμένους δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του. Οι τραυματίες κρατούν τα στόματά τους κλειστά και δεν έχουν πει λέξη στους αστυνομικούς για τα αίτια της αιματηρής συμπλοκής.

Βίντεο ντοκουμέντα από την αιματηρή συμπλοκή

Οι μαρτυρίες

«Υπήρξε μία συμπλοκή από δύο παρέες έξω από το χώρο της εκδήλωσης. Απ’ ότι λένε από τα διπλανά τραπέζια ήταν δύο παρέες οι οποίες έπιναν ασυστόλως. Συνεπλάκησαν ως όχλος. Βρέθηκαν δύο από αυτούς στο έδαφος μαχαιρωμένοι. Η εκδήλωση δεν επηρεάστηκε συνεχίστηκε», ανέφερε ένας αυτόπτης μάρτυρας.

«Απ’ έξω μαζεύτηκαν άνθρωποι, οι οποίοι ήταν οπαδοί από ό,τι μου είπαν. Με αποτέλεσμα να κάνουν μια φασαρία και μάλιστα βγήκαν και μαχαίρια και τέτοια. Από την αστυνομία που μίλησα μου είπαν ότι γίνεται προανάκριση», είπε ο δήμαρχος Μεταμόρφωσης, Στράτος Σαραούδας.

«Έχει μαχαιριές παντού το παιδί μου»

Ο πατέρας ενός εκ των τραυματιών μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα». «Πώς να είμαι; Να βλέπεις το παιδί σου μαχαιρωμένο; Του επιτέθηκαν 20 άτομα και έχει μαχαιριές παντού το παιδί μου… Πονάει παντού με τόσες μαχαιριές και μετά από όσα τράβηξε».

«Ξαφνικά έφευγαν διάφοροι δεξιά κι αριστερά, πήραν ένα μαύρο αυτοκίνητο και έφυγαν κάποιοι από αυτούς. Δύο άτομα ήταν στο έδαφος μαχαιρωμένα. Για καλή τους τύχη υπήρχε ένας εξαίρετος γιατρός από τη Μεταμόρφωση, ο οποίος έτρεξε ο άνθρωπος και έδωσε τις πρώτες βοήθειες, υπήρχαν και οι εθελοντές της εθελοντικής ομάδας έτρεξαν και αυτοί οι άνθρωποι βοήθησαν, ο κόσμος πανικοβλήθηκε», πρόσθεσε αυτόπτης μάρτυρας.

«Όταν ο άλλος ήταν πεσμένος κάτω και μαχαιρωμένος, δηλαδή ο ένας ήταν μαχαιρωμένος που τον είδα εγώ και έτρεχε αίμα, μαχαιρωμένος στο στήθος δηλαδή, του πατήσαμε λίγο την πληγή και δεν έτρεχε αίμα, ήρθε το ασθενοφόρο τον πήρε…. Με ήξερε ο σεκιουριτάς και λέει “έλα εδώ”», είπε ένας γιατρός που έσπευσε στο σημείο για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες..

Ο 23χρονος τραυματίστηκε όταν πήγε να χωρίσει εκείνους που είχαν εμπλακεί στη συμπλοκή. «Βγήκαν έξω να κάνουν τον τσαμπουκά τους. Ήταν έξω εκεί πέρα στον χώρο. Εγώ εκείνη την ώρα ήμουν στον είσοδο. Τους βλέπω ότι είναι έξω και αρχίζουν να πάνε να κάνουν φασαρία. Πήγα εκείνη την ώρα να ενημερώσω τον παρκαδόρο, σεκιουριτά. Δεν πρόλαβα να το κάνω αυτό το πράγμα, γιατί εκείνη την ώρα μπήκαν από τα δεξιά μου, μπήκαν από τα αριστερά μου. Με έβαλαν στη μέση. Τους λέω: “Παιδιά εδώ δεν ήρθαμε ούτε να τσακωθούμε. Εδώ ήρθαμε να γλεντήσουμε”. Και μου την έδωσε ένας με μαχαίρι από πίσω. Από εκεί και μετά μαύρα όλα εμένα. Τελειώσαμε» ανέφερε o 23χρονος.