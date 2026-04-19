Λέσβος: Ζητείται η άμεση αναχώρηση των προϊόντων ώστε να επαναλειτουργήσουν τα τυροκομεία

Κατερίνα Χαμαλέλη

Κοινωνία

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Κλειστά συνεχίζουν να μένουν τα τυροκομεία της Λέσβου, σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου των τυροκόμων.

Σε ανακοίνωση τους οι τυροκόμοι σημειώνουν πως «σχετικά με το αίτημα παραλαβής γάλακτος από τα τυροκομεία, καθιστούμε σαφές ότι αυτή τη στιγμή αδυνατούμε πρακτικά και νομικά να το πράξουμε. Δυστυχώς, δεν μας έχει δοθεί κανένα επίσημο έγγραφο που να υποδεικνύει τους εγκεκριμένους χώρους απόθεσης του γάλακτος προς καταστροφή, ούτε έχουν δοθεί επίσημες κατευθύνσεις για τον τρόπο έκδοσης των απαραίτητων παραστατικών (δελτία αποστολής, τιμολόγια) προκειμένου να μεταφερθεί το γάλα και να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι».

Όπως τονίζουν «μετά την έκδοση της υπ αριθμού 92423/16/4/26 ΚΥΑ και των προϋποθέσεων που αυτή θέτει, μειώθηκε στο ελάχιστο κάθε ελπίδα καταβολής αποζημίωσης των κτηνοτρόφων μέσω των τυροκομείων (τα περιβόητα 8.000.000 ευρώ ), είτε για το γάλα που τυροκομήθηκε κατά το διάστημα 15/3 έως 5/4, είτε για αυτό που συνεχίζει να παραλαμβάνεται προς καταστροφή ή να τυροκομείται».

Μόνη λύση ώστε να ξεπεραστεί το αδιέξοδο της διάθεσης 250 τόνων παραγόμενου γάλακτος καθημερινά, όπως επισημαίνουν οι τυροκόμοι, είναι «η άμεση αναχώρηση των γαλακτοκομικών προϊόντων ώστε να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν τα τυροκομεία».

Έτσι, «περιορίζεται δραστικά η εξάπλωση της νόσου, καθώς αποτρέπονται οι ανεξέλεγκτες απορρίψεις γάλακτος στο περιβάλλον, και δεύτερον, διασφαλίζεται η οικονομική επιβίωση τυροκομείων και κτηνοτρόφων, οι οποίοι θα μπορέσουν επιτέλους να παραδώσουν το γάλα τους και να πληρωθούν».

Όσον αφορά τη συνάντηση της περασμένης Παρασκευής 17 Απριλίου των εμπλεκομένων με τον αφθώδη πυρετό φορέων της Λέσβου με τη νέα ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο σύλλογος των τυροκόμων σημειώνει πως «καταστήσαμε απολύτως σαφές, ότι τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει δραματικά, και ότι αποτελεί επιτακτική και ζωτικής σημασίας ανάγκη να ανοίξει το λιμάνι, για τον απεγκλωβισμό των τυροκομικών προϊόντων στους εναπομείναντες λιγοστούς πελάτες των τυροκομείων, πάντα υπό την προϋπόθεση τήρησης αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλλων που θα μας υποδειχθούν. Στο αίτημα αυτό το υπουργείο δεν δεσμεύτηκε χρονικά».

«Έναντι όλων αυτών, περιμένουμε μια ένδειξη καλής διάθεσης και συνεργασίας από το υπουργείο προκειμένου να γίνει δυνατή η ομαλή επαναλειτουργία των τυροκομείων» καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους οι τυροκόμοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

