Το ενεργειακό κόστος βάζει «φωτιά» στον πληθωρισμό: Τι δείχνουν τα στοιχεία – Πού θα εστιάσουν οι έλεγχοι

Το υψηλό ενεργειακό κόστος αποτελεί τον βασικό «τροφοδότη» του πληθωρισμού, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 20,2%, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

Του Δημήτρη Χριστούλια

Εξέλιξη που επηρεάζει άμεσα τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις, καθώς μεταφέρεται στο κόστος παραγωγής και μεταφοράς βασικών αγαθών, όπως είναι τα τρόφιμα και η παροχή υπηρεσιών.

Ο τρίτος υψηλότερος πληθωρισμός

Τoν τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό ανάμεσα στις χώρες της ευρωζώνης κατέγραψε η χώρα μας τον Μάιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός της χώρας μας τον Μάιο σε ετήσια βάση αυξήθηκε στο 5%, από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση, όταν την ίδια στιγμή ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης ανήλθε στο 3,2% από 3%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πληθωρισμός τον Μάιο έφτασε το 5%, από 4,6% τον Απρίλιο, 3,9% τον Μάρτιο, 2,7% τον Φεβρουάριο και 2,5% τον Ιανουάριο.

Μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχει η Βουλγαρία με 6,3% και η Λιθουανία με 5,1%. Χαμηλότερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχει η Γερμανία 2,7%, η Ισπανία 3,6%, η Γαλλία 2,8%, η Ιταλία 3,3%, η Ολλανδία 3,4% και η Πορτογαλία 3,1%.

Σύμφωνα με την Eurostat, η ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό μοχλό του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη.

Οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 10,9% σε ετήσια βάση τον Μάιο, έναντι αύξησης 10,8% τον Απρίλιο.

Παράλληλα, αξιοσημείωτη επιτάχυνση σημείωσε και ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3,5% από 3% τον προηγούμενο μήνα.

Στον αντίποδα, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό υποχώρησαν, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 2% από 2,4% τον Απρίλιο.

Οι πληθωριστικές πιέσεις σε ολόκληρη την ευρωζώνη επιταχύνθηκαν εκ νέου τον Μάιο, ωθώντας τον πληθωρισμό σε ακόμη πιο υψηλό επίπεδο καθώς συνεχίζονται να βρίσκονται σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στο Ιράν, με την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση ανατολή να φαίνεται μέχρι στιγμής να μην αποκλιμακώνεται.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Ερευνών Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) οι μεγαλύτερες αυξήσεις τον Μάιο 2026 σε σχέση με τον Μάιο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: +8,59%

Βρεφικές και παιδικές τροφές: +5,05%

Αλλαντικά: +4,14%

Φρέσκα Κρέατα: +3,64%

Έτοιμα γεύματα: +3,64%

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΙΕΛΚΑ οι αυξήσεις στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά αποδίδονται κυρίως στις καιρικές συνθήκες του Ιανουαρίου έως τις αρχές Μαΐου 2026, με τις αυξημένες βροχοπτώσεις, τις χαμηλές θερμοκρασίες και τα πλημμυρικά, και στην καθυστέρηση στη νέα σοδειά των εποχικών ειδών.

Μπαράζ ελέγχων

Με την ακρίβεια σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες όπως είναι τα τρόφιμα, η ενέργεια και τα ενοίκια να επιμένει, οι μηχανισμοί προχωρούν σε μπαράζ ελέγχων με στόχο να αποτραπούν φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας και αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Οι έλεγχοι γίνονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από την παραγωγή, μέχρι την μεταποίηση, τη μεταφορά αλλά και τα τελικά σημεία πώλησης των προϊόντων.

Ειδικότερα με τη βοήθεια της τεχνολογίας οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή εντοπίζουν σε ποια προϊόντα υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για αδικαιολόγητες ανατιμήσεις και προχωρούν σε περαιτέρω σχολαστικούς ελέγχους.