Οι Βαλτικές χώρες μπλοκάρουν τον Σλοβάκο πρωθυπουργό: Δεν του επιτρέπουν να πετάξει προς Μόσχα

Η Λιθουανία, η Λετονία και η Εσθονία αρνούνται να επιτρέψουν στον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο να χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο τους για να ταξιδέψει στη Μόσχα, ενόψει των εορτασμών για την Ημέρα της Νίκης τον Μάιο.

Ο ίδιος ο Φίτσο δήλωσε στις 18 Απριλίου ότι Λιθουανία και Λετονία έχουν ήδη απορρίψει το αίτημά του, εκφράζοντας έντονη κριτική για την απόφαση, σύμφωνα με το TVP.

Επιβεβαίωση και από την Εσθονία

Στις 19 Απριλίου, η Εσθονία επιβεβαίωσε ότι θα ακολουθήσει την ίδια στάση. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάχκνα δήλωσε ότι το Ταλίν δεν θα επιτρέψει τη χρήση του εναέριου χώρου του για πτήσεις προς τη Μόσχα ενόψει της παρέλασης της 9ης Μαΐου, την οποία χαρακτήρισε εκδήλωση «που αποσκοπεί στη δοξολογία του επιτιθέμενου».

Τόνισε επίσης ότι καμία χώρα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για την ενίσχυση των σχέσεων με τη Ρωσία, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία και παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο.

Επιμονή Φίτσο: «Θα βρω άλλη διαδρομή»

Ο Φίτσο ανέφερε ότι θα αναζητήσει εναλλακτική διαδρομή, όπως είχε κάνει και πέρυσι, όταν, όπως είπε, είχε αντιμετωπίσει αντίστοιχα εμπόδια.

Η παρουσία του στη Μόσχα για τους εορτασμούς της 9ης Μαΐου έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καλέσει τα κράτη-μέλη να μποϊκοτάρουν την εκδήλωση, αναφέρει το The Kyiv Independent.

Ο Φίτσο θεωρείται ένας από τους πιο κοντινούς συμμάχους της Ρωσίας εντός της ΕΕ, μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν.

Την ίδια στιγμή, η ΕΕ προχωρά προς ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με τη Σλοβακία να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο βέτο, εάν δεν υπάρξουν εγγυήσεις για τον αγωγό Ντρούζμπα, μέσω του οποίου προμηθεύεται ρωσικό πετρέλαιο.