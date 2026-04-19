Ιράν: Ανάγκασε δύο πετρελαιοφόρα να αποχωρήσουν από τα Στενά του Ορμούζ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Asghar Besharati/AP
Δύο πετρελαιοφόρα πλοία υποχρεώθηκαν να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν ενώ επιχειρούσαν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μετέδωσε το Tasnim News Agency, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, η εξέλιξη σημειώθηκε στο πλαίσιο της συνέχισης του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει το Ιράν.

Πλοία με σημαίες Μποτσουάνα και Αγκόλα

Τα δύο δεξαμενόπλοια, τα οποία έπλεαν υπό τις σημαίες της Μποτσουάνα και της Αγκόλα, επιχείρησαν να περάσουν από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα, ωστόσο αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν.

Σύμφωνα με το Tasnim, «αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία και να υποχωρήσουν λόγω της έγκαιρης επέμβασης των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν».

Παραμένουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Η εξέλιξη έρχεται μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει σε ιρανικά λιμάνια.

