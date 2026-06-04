Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς μέρα μεσημέρι – Δεν είχε δίπλωμα

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Επικίνδυνους ελιγμούς, μέρα μεσημέρι, έκανε ένας 49χρονος μεθυσμένος οδηγός στη Θεσσαλονίκη, που συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης (4/6), ενώ κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επίδραση αλκοόλ, σύμφωνα με το thestival.gr. Ο ίδιος πάντως, αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοολομέτρησης με ηλεκτρονική συσκευή.

Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε, ο 49χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, αφού του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για τροχονομικές παραβάσεις.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλήθος παραβάσεων του ΚΟΚ.