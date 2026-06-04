Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς μέρα μεσημέρι – Δεν είχε δίπλωμα

Επικίνδυνους ελιγμούς, μέρα μεσημέρι, έκανε ένας 49χρονος μεθυσμένος οδηγός στη Θεσσαλονίκη, που συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.
Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης (4/6), ενώ κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επίδραση αλκοόλ, σύμφωνα με το thestival.gr. Ο ίδιος πάντως, αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοολομέτρησης με ηλεκτρονική συσκευή.
Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε, ο 49χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, αφού του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για τροχονομικές παραβάσεις.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλήθος παραβάσεων του ΚΟΚ.