Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς μέρα μεσημέρι – Δεν είχε δίπλωμα

Ένας 49χρονος οδηγός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη αφού εντοπίστηκε να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα οδήγησης, το οποίο του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν. Ο οδηγός αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοολομέτρηση και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πολλαπλές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 49χρονος μεθυσμένος οδηγός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, αφού έκανε επικίνδυνους ελιγμούς μέρα μεσημέρι.
  • Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίδραση αλκοόλ, αρνήθηκε ωστόσο να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοολομέτρησης.
  • Ο 49χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για τροχονομικές παραβάσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Επικίνδυνους ελιγμούς, μέρα μεσημέρι, έκανε ένας 49χρονος μεθυσμένος οδηγός στη Θεσσαλονίκη, που συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης (4/6), ενώ κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επίδραση αλκοόλ, σύμφωνα με το thestival.gr. Ο ίδιος πάντως, αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοολομέτρησης με ηλεκτρονική συσκευή.

Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε, ο 49χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, αφού του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για τροχονομικές παραβάσεις.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλήθος παραβάσεων του ΚΟΚ.

 

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