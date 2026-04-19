LIVE – 51η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

USS SPRUANCE

Η αρχική αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ για επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν εντός 48 ωρών δίνει πλέον τη θέση της σε ένα κλίμα έντονης αβεβαιότητας. Το Ιράν δήλωσε ότι έκλεισε και πάλι τα Στενά του Ορμούζ, κατηγορώντας τις ΗΠΑ για «αθέτηση εμπιστοσύνης» κατά τη διάρκεια της εν εξελίξει κατάπαυσης του πυρός. Το κλείσιμο αυτό ενδέχεται να απειλήσει τη δυναμική προς μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών.  Η κλιμάκωση της έντασης με πυρά από ιρανικά ταχύπλοα κατά πλοίων στα Στενά του Ορμούζ θέτει σε αμφισβήτηση τη διεξαγωγή του προγραμματισμένου δεύτερου γύρου συνομιλιών τη Δευτέρα. Με την 15ήμερη εκεχειρία να λήγει την προσεχή Τετάρτη, οι αναλυτές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για ένα εξαιρετικά κρίσιμο και επικίνδυνο επόμενο 24ωρο.

 

 

Οι τελευταίες εξελίξεις
  • 22:45 19/04/26

    Τραμπ: Υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ πλοίο με ιρανική σημαία που προσπάθησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό

    Την αναχαίτιση από το ναυτικό των ΗΠΑ ενός φορτηγού πλοίου με σημαία του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν γνωστοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, στην οποία αναφέρει ότι το πλοίο προσπάθησε να σπάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό.

     

    «Σήμερα, ένα φορτηγό πλοίο υπό ιρανική σημαία με το όνομα TOUSKA, μήκους σχεδόν 274 μέτρων και βάρους σχεδόν όσο ένα αεροπλανοφόρο, προσπάθησε να παραβιάσει τον ναυτικό μας αποκλεισμό, αλλά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά για αυτούς. Το αντιτορπιλικό USS SPRUANCE του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, εξοπλισμένο με κατευθυνόμενα βλήματα, αναχαίτισε το TOUSKA στον Κόλπο του Ομάν και τους έδωσε σαφή προειδοποίηση να σταματήσουν. Το ιρανικό πλήρωμα αρνήθηκε να υπακούσει, οπότε το πλοίο του Ναυτικού μας το σταμάτησε αμέσως, ανοίγοντας μια τρύπα στο μηχανοστάσιο. Αυτή τη στιγμή, οι πεζοναύτες των ΗΠΑ έχουν υπό την επιτήρησή τους το σκάφος. Το TOUSKA υπόκειται σε κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ λόγω του ιστορικού παράνομων δραστηριοτήτων του. Έχουμε την πλήρη επιτήρηση του πλοίου και εξετάζουμε τι υπάρχει στο κατάστρωμα!», έγραψε.

     

  • 22:29 19/04/26

    Λίβανος: Σάλος με Ισραηλινό στρατιώτη που φαίνεται να καταστρέφει άγαλμα του Ιησού – ΦΩΤΟ

    – Αντιδράσεις προκαλούν εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες απεικονίζεται Ισραηλινός στρατιώτης να καταστρέφει άγαλμα του Ιησού στον νότιο Λίβανο.

    – Οι IDF ανακοίνωσαν ότι εξετάζουν τη γνησιότητα των φωτογραφιών και των βίντεο. Σε απάντησή τους, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε: «Αυτές οι ενέργειες δεν συνάδουν με τις αξίες του IDF και τη διαγωγή που αναμένεται από τους στρατιώτες του».

    – Το δίκτυο Al Mayadeen αναφέρει πως το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, καταγγέλλονται συστηματικές καταστροφές θρησκευτικών χώρων από τη Γάζα έως τον νότιο Λίβανο.

  • 21:51 19/04/26

    Ιράν: «Ξεκλειδώνει» το διαδίκτυο μόνο για την ελίτ – Αντιδράσεις για το «ιντερνέτ δύο ταχυτήτων»

    Ενώ ο γενικός πληθυσμός του Ιράν εισέρχεται στην 51η ημέρα ενός σχεδόν καθολικού ψηφιακού σκότους, η κυβέρνηση της Τεχεράνης ανακοίνωσε την Κυριακή την αποκατάσταση της πρόσβασης στο διεθνές διαδίκτυο αποκλειστικά για τους καθηγητές πανεπιστημίου.

     

     

    Οι περισσότεροι πολίτες είναι περιορισμένοι σε ένα παράλληλο εγχώριο δίκτυο, πλήρως ελεγχόμενο και αποκομμένο από διεθνείς ιστότοπους. Ωστόσο, την Κυριακή, ο αναπληρωτής υπουργός Επιστημών και Έρευνας, Μεχντί Αμπταχί, δήλωσε στα τοπικά μέσα: «Βάσει μιας λίστας που είχαμε, έχουν γίνει βήματα για να παρασχεθεί στους καθηγητές πρόσβαση στο διεθνές διαδίκτυο, και σταδιακά αυτό θα επεκταθεί σε όλους τους καθηγητές».

     

    Η ανακοίνωση προκάλεσε την οργή δημοσιογράφων και ακτιβιστών, οι οποίοι βλέπουν την κυβέρνηση να προσπαθεί να παρουσιάσει τα αυτονόητα δικαιώματα ως «χάρη».

     

     

    Το καθολικό κλείσιμο του διαδικτύου έχει οδηγήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες της χώρας στα όρια της οικονομικής εξαθλίωσης. «Έχω αναγκαστεί να πουλήσω πολύτιμα αντικείμενα και χρυσό για να πληρώσω τους υπαλλήλους μου, καθώς το κλείσιμο του διαδικτύου καταστρέφει την επιχείρησή μου», δήλωσε η Μάχλα, μια 55χρονη διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων στην Τεχεράνη.

     

    Για τους εργαζόμενους που αναζητούν μια διέξοδο, τα πράγματα είναι εξίσου ζοφερά. Ο Μαχντί, ένας 49χρονος λογιστής στην Τεχεράνη, εξηγεί πως η ήδη δύσκολη αγορά εργασίας έχει «παγώσει» εντελώς. «Για να βρεις δουλειά, χρειάζεσαι πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά αυτό δεν λειτουργεί. Και οι αγγελίες θέσεων εργασίας στις ιστοσελίδες δεν ενημερώνονται», αναφέρει.

     

    Ακτιβιστές και ειδικοί κυβερνοασφάλειας προειδοποιούν ότι η Τεχεράνη οικοδομεί ένα «διαβαθμισμένο διαδίκτυο» (tiered internet), όπου η πρόσβαση στην πληροφορία καθορίζεται από την πολιτική ή οικονομική θέση του καθενός. Οι Ιρανοί έχουν στραφεί αναγκαστικά στο Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών (NIN), μια κλειστή, παράλληλη έκδοση του διαδικτύου που ελέγχεται από την κυβέρνηση.

  • 21:46 19/04/26

    Τηλεφωνική επικοινωνία Σαρίφ-Πεζεσκιάν: Καμία αναφορά σε νέο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ

    O πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, είχε την Κυριακή τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν. Παρά την έντονη φημολογία και τις δηλώσεις από την πλευρά της Ουάσιγκτον, η επίσημη ενημέρωση από το Ισλαμαμπάντ απέφυγε οποιαδήποτε αναφορά σε επικείμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

     

    Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του Σαρίφ, οι δύο ηγέτες κατά τη διάρκεια της 45λεπτης συνομιλίας τους «προχώρησαν σε λεπτομερείς ανταλλαγές απόψεων για την τρέχουσα περιφερειακή κατάσταση». Ο Πακιστανός Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Πεζεσκιάν για την αποστολή αντιπροσωπείας στις συνομιλίες που διεξήχθησαν στο Ισλαμαμπάντ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, χωρίς όμως να γίνει λόγος για τον προγραμματισμό μελλοντικών επαφών με τις ΗΠΑ.

     

     

    «Ο Πρωθυπουργός [Σαρίφ] επαναβεβαίωσε ότι, με την υποστήριξη φίλων και εταίρων, το Πακιστάν θα παραμείνει πλήρως προσηλωμένο στις έντιμες και ειλικρινείς προσπάθειές του για την προώθηση της περιφερειακής ειρήνης και ασφάλειας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

     

    Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει σχεδόν έξι ώρες από τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές του θα μεταβούν στο Πακιστάν για νέες συνομιλίες, ούτε το Ιράν ούτε το Πακιστάν έχουν επιβεβαιώσει την είδηση. Μάλιστα, η Τεχεράνη, μέσω του πρακτορείου IRNA, απέρριψε τον δεύτερο γύρο συνομιλίων.

     

    Ενώ οι αρχές στο Ισλαμαμπάντ έχουν ήδη αρχίσει να ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα, η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει ο μοναδικός «παίχτης» που έχει δεσμευτεί ανοιχτά για τη διεξαγωγή ενός νέου γύρου διαπραγματεύσεων. Στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε πως επικεφαλής της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ θα είναι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

  • 21:37 19/04/26

    Νετανιάχου: «Ο πόλεμος με το Ιράν δεν τελείωσε – Κάθε στιγμή μπορεί να φέρει εξελίξεις»

    – Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, περιγράφοντας τη σύγκρουση ως έναν υπαρξιακό αγώνα για τη Δύση.

    – Υπογράμμισε τη στενή συνεργασία με την Ουάσινγκτον, δηλώνοντας πως το Ισραήλ και οι ΗΠΑ «δίνουν τη μάχη του πολιτισμού ενάντια στη βαρβαρότητα» και «ενάντια στη μεγάλη τυραννία του Ιράν».

    – Ο Νετανιάχου προειδοποίησε πως ο πόλεμος «Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να μας φέρει νέες εξελίξεις».

  • 21:11 19/04/26

    Προειδοποίηση Ιρανού βουλευτή για νέα στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ: «Θα καταστρέψουμε κάθε αμερικανικό συμφέρον»

    Ο Μαχμούντ Ναμπαβιάν, μέλος του ιρανικού Κοινοβουλίου και μέλος της αντιπροσωπείας στις πρόσφατες συνομιλίες της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, προειδοποίησε για την πιθανότητα μιας «ανανεωμένης στρατιωτικής επιχείρησης» κατά του Ιράν.

     

    Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ναμπαβιάν εξέφρασε την έντονη δυσπιστία του για τις προθέσεις των ΗΠΑ, συνδέοντας τον ναυτικό αποκλεισμό με πολεμική προπαρασκευή. «Η είσοδος εχθρικού εξοπλισμού στην περιοχή υπό το πρόσχημα του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, όπως ακριβώς η διαδικασία των διαπραγματεύσεων και ο ισχυρισμός περί τέλους του πολέμου, δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια παραπλάνηση, και φαίνεται ότι ο εχθρός επιδιώκει ανανεωμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις», έγραψε.

     

     

    Σε άλλη δημοσίευσή του, ο Ιρανός αξιωματούχος μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος απειλούσε να «εξουδετερώσει κάθε εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας και κάθε γέφυρα στο Ιράν».

     

    Ο Ναμπαβιάν απάντησε δηκτικά, αναφέροντας πως ο Τραμπ «εκτόξευσε για άλλη μια φορά ανοησίες και απείλησε τον αγαπητό λαό του Ιράν».

     

    «Να ξέρεις αυτό: εάν υπάρξει οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον του ιρανικού έθνους, θα καταστρέψουμε όλα τα οικονομικά συμφέροντα και τις υποδομές που ανήκουν στην Αμερική, στον ενεργειακό τομέα της περιοχής και στο σιωνιστικό καθεστώς».

  • 20:13 19/04/26

    Ιράν: Απέρριψε τον δεύτερο γύρο συνομιλιών – Καταγγέλλει τις «υπερβολικές απαιτήσεις» των ΗΠΑ

    Το Ιράν ανακοίνωσε την απόφασή του να μην συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, εκτοξεύοντας δριμείες κατηγορίες κατά της κυβέρνησης Τραμπ.

     

    Σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, «Οι υπερβολικές απαιτήσεις των ΗΠΑ, οι παράλογες και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, οι συχνές αλλαγές στάσης, οι συνεχείς αντιφάσεις και η συνέχιση του λεγόμενου ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος θεωρείται παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, σε συνδυασμό με την απειλητική ρητορική, έχουν μέχρι στιγμής εμποδίσει την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, και υπό αυτές τις συνθήκες δεν υπάρχει σαφής προοπτική για εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις».

     

     

    Η κίνηση αυτή τινάζει στον αέρα τις προετοιμασίες που γίνονταν στο Ισλαμαμπάντ, όπου οι πακιστανικές αρχές είχαν ήδη λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για την υποδοχή των αντιπροσωπειών.

     

    Η αναφορά του Ιράν στον ναυτικό αποκλεισμό ως βασικό αίτιο της απόσυρσής του υπογραμμίζει το γεγονός ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να διαπραγματευτεί υπό συνθήκες οικονομικής και στρατιωτικής πίεσης.

  • 18:07 19/04/26

    Αισιόδοξος ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ: «Κοντά σε συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ»

    Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, δήλωσε την Κυριακή ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ βρίσκονται σε καλό δρόμο, εκτιμώντας μάλιστα πως οι ΗΠΑ «δεν απέχουν πολύ από μια συμφωνία». Μιλώντας στην εκπομπή «Fox News Sunday», ο Ράιτ έδωσε μια διαφορετική εικόνα για το παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων, παρά τις δημόσιες αντεγκλήσεις και το πολεμικό κλίμα των τελευταίων ημερών.

     

    Ο υπουργός αναφέρθηκε στη στρατηγική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν «δημιουργικό διαπραγματευτή» που γνωρίζει πώς να αξιοποιεί την πίεση και την αβεβαιότητα προς όφελος των ΗΠΑ. «Υπάρχουν διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη με τους Ιρανούς, παρά τα όσα ακούτε στις δημόσιες συζητήσεις – νομίζω ότι αυτές στην πραγματικότητα πηγαίνουν καλά», είπε.

     

    «Ο Τραμπ είναι ένας δημιουργικός διαπραγματευτής, ο οποίος χρησιμοποιεί την πίεση με διαφορετικούς τρόπους και την αβεβαιότητα με διαφορετικούς τρόπους», πρόσθεσε. «Νομίζω ότι θα έχουμε ένα καλό τέλος σε αυτή τη σύγκρουση», προέβλεψε, προσθέτοντας πως η επανέναρξη της ναυτιλίας «θα πάρει χρόνο, αλλά μάλλον όχι πάρα πολύ χρόνο» μόλις επαναλειτουργήσουν τα Στενά.

  • 18:01 19/04/26

    Λευκός Οίκος: Ο Τζέι Ντι Βανς θα μεταβεί στο Πακιστάν για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν

    – Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, θα ηγηθεί αύριο στο Πακιστάν αμερικανικής αποστολής για συνομιλίες με το Ιράν, όπως διαβεβαίωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

    – Ο Βανς, ο οποίος ήταν επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας το περασμένο Σαββατοκύριακο, θα συνοδεύεται από τους απεσταλμένους του προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

    – Η είδηση έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στο ABC, ότι ο αντιπρόεδρός του δεν θα πήγαινε στο Ισλαμαμπάντ για λόγους ασφαλείας.

  • 17:31 19/04/26

    Tasnim: Tο Ιράν δεν έχει αποφασίσει προς το παρόν να στείλει διαπραγματευτική ομάδα στο Πακιστάν

    – Το Ιράν δεν έχει προς το παρόν αποφασίσει να στείλει μια διαπραγματευτική ομάδα στο Πακιστάν, «εφόσον υπάρχει ναυτικός αποκλεισμός», μετέδωσε το Tasnim.

    – Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως Αμερικανοί διαπραγματευτές θα βρίσκονται στο Πακιστάν για την επανάληψη των συνομιλιών.

    – Στόχος των συνομιλιών είναι ο τερματισμός του πολέμου με το Ιράν, μετά τις ανεπιτυχείς διαπραγματεύσεις της 12ης Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ.

  • 16:52 19/04/26

    Τεχεράνη: «Έγκλημα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας» ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός

    Σε μια σφοδρή αντεπίθεση προχώρησε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, χαρακτηρίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών της χώρας από τις ΗΠΑ ως κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας και ως «παράνομη και εγκληματική» πράξη.

     

    Η τοποθέτηση αυτή έρχεται ως άμεση απάντηση στις κατηγορίες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα είχε εγκαλέσει την Τεχεράνη για παραβίαση της συμφωνίας λόγω των επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων.

     

    Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, δήλωσε: «Ο αποκαλούμενος “αποκλεισμός” των λιμανιών ή της ακτογραμμής του Ιράν από τις ΗΠΑ δεν αποτελεί μόνο παραβίαση της εκεχειρίας που επετεύχθη με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, αλλά είναι επίσης παράνομος και εγκληματικός».

     

    Ο Μπαγκαΐ κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για τη στόχευση του άμαχου πληθυσμού, κάνοντας λόγο για βαρύτατες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. «Επιπλέον, με την εσκεμμένη επιβολή συλλογικής τιμωρίας στον ιρανικό πληθυσμό, [ο αποκλεισμός] ισοδυναμεί με έγκλημα πολέμου και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

     

  • 16:48 19/04/26

    Ιράν: Εντυπωσιακό βίντεο από υπόγειες αποθήκες πυραύλων και drones – «Αναπληρώσαμε αποθέματα κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας»

    – Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι εκμεταλλεύτηκε την εκεχειρία για την πλήρη ανασυγκρότηση του οπλοστασίου της σε πυραύλους και drones.

    – Ο ταξίαρχος Ματζίντ Μουσαβί των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε πως «η ταχύτητά μας στην αναβάθμιση και το γέμισμα των πλατφορμών εκτόξευσης πυραύλων και drones είναι ακόμα μεγαλύτερη από ό,τι πριν από τον πόλεμο».

    – Η κρατική τηλεόραση συνόδευσε τις δηλώσεις με βίντεο επίδειξης ισχύος, ενώ ΗΠΑ και Ισραήλ τονίζουν πως οι στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης έχουν υποστεί σοβαρή υποβάθμιση.

     

  • 16:25 19/04/26

    Τραμπ: «Σοβαρή παραβίαση» της εκεχειρίας από το Ιράν – «Η συμφωνία θα γίνει είτε με τον καλό τρόπο, είτε με τον σκληρό»

    – Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τις τελευταίες κινήσεις της Τεχεράνης ως «σοβαρή παραβίαση» της εκεχειρίας, επιμένοντας πως μια ειρηνευτική συμφωνία παραμένει εφικτή. «Θα γίνει είτε με τον καλό τρόπο, είτε με τον σκληρό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

    – Το Ιράν σκληραίνει τη στάση του, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του να παρεμποδίζει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, μετά και τις επιθέσεις του Σαββάτου σε δύο πλοία υπό ινδική σημαία. Η κατάσταση απειλεί να επιδεινώσει την παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

    – Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν λήγει την προσεχή Τετάρτη, εν μέσω προσπαθειών από Πακιστανούς μεσολαβητές για νέο γύρο συνομιλιών. Ωστόσο, η Τεχεράνη δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν σύντομα περαιτέρω δια ζώσης συνομιλίες.

     

  • 16:22 19/04/26

    Τραμπ: Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επισκεφθεί το Πακιστάν σε περίπτωση συμφωνίας των ΗΠΑ με το Ιράν

    Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε την Κυριακή πως οι στενοί του συνεργάτες μεταβαίνουν στο Πακιστάν, θέτοντας τις βάσεις για τον δεύτερο γύρο των ειρηνευτικών συνομιλιών.

     

    Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τη New York Post από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε την αποστολή του ειδικού απεσταλμένου, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος «πρόκειται να πάει εκεί αύριο το βράδυ». Πρόσθεσε πως στις συνομιλίες της Τρίτης θα συμμετάσχει και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, έμπειρος διαπραγματευτής στα ζητήματα της Μέσης Ανατολής.

     

    Αντίθετα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε ηγηθεί του προηγούμενου γύρου συνομιλιών, δεν θα μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ.

     

    Η νέα αυτή προσπάθεια έρχεται στον απόηχο των ιρανικών πυρών κατά δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ το Σάββατο και το εκ νέου κλείσιμο της κρίσιμης θαλάσσιας διόδου για το παγκόσμιο εμπόριο.

     

    Όταν ο Τραμπ ερωτήθηκε για την παρουσία αξιωματούχων από το Κατάρ στο Ισλαμαμπάντ, οι οποίοι ελπίζουν να τον υποδεχθούν σε περίπτωση που αποφασίσει να παραστεί αυτοπροσώπως, ο Τραμπ δεν φάνηκε έκπληκτος και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσκεψής του αν επιτευχθεί συμφωνία.

     

    «Θα έλεγα ίσως σε μια λίγο μεταγενέστερη ημερομηνία. Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα αύριο», είπε χαρακτηριστικά. Πιεζόμενος για το αν θα μπορούσε τελικά να εμφανιστεί στο Πακιστάν, ο Τραμπ ξεκαθάρισε πως δεν θέλει να προτρέχει της διαδικασίας, επαναλαμβάνοντας πως «μάλλον θα ερχόμουν σε μεταγενέστερη ημερομηνία».

  • 16:13 19/04/26

    Πακιστάν: Πυρετώδεις προετοιμασίες στο Ισλαμαμπάντ για τον νέο γύρο συνομιλιών

    Οι πακιστανικές αρχές έχουν ξεκινήσει την αυστηροποίηση των μέτρων ασφαλείας στην πρωτεύουσα, Ισλαμαμπάντ, ενόψει του δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων -που προανήγγειλε και ο Ντόναλντ Τραμπ- για την εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

     

     

    Την Κυριακή, οι αρχές προχώρησαν στην ανάπτυξη στρατευμάτων σε οδικά σημεία ελέγχου, έκλεισαν τουριστικούς χώρους και έδωσαν εντολή στα μεγάλα ξενοδοχεία να ακυρώσουν κρατήσεις και να διατηρήσουν τις εγκαταστάσεις τους διαθέσιμες για τις ανάγκες των συνομιλιών.

     

    Οι δρόμοι του Ισλαμαμπάντ είναι σε μεγάλο βαθμό ερημωμένοι, καθώς οι κάτοικοι παραμένουν στα σπίτια τους για να αποφύγουν το κλείσιμο των οδικών αρτηριών, παρόμοιο με αυτό που σημειώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα κατά τον πρώτο γύρο των συνομιλιών. Αν και δεν έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις, Πακιστανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι ρυθμίσεις για τις συνομιλίες των επόμενων ημερών είναι ήδη έτοιμες.

     

     

    Περιφερειακός αξιωματούχος που συμμετέχει στις μεσολαβητικές προσπάθειες δήλωσε ότι οι μεσολαβητές οριστικοποιούν τις προετοιμασίες, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «Οι προκεχωρημένες ομάδες ασφαλείας των ΗΠΑ βρίσκονται ήδη στο πεδίο».

     

    Το Πακιστάν ηγείται των μεσολαβητικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου. Στο πλαίσιο αυτό, ο αρχηγός του στρατού της χώρας επισκέφθηκε την Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο πρωθυπουργός Σεμπάζ Σαρίφ είχε συναντήσεις με περιφερειακούς ηγέτες στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και την Τουρκία, επιδιώκοντας τη δημιουργία ενός κοινού μετώπου για την αποκλιμάκωση της κρίσης.

  • 16:06 19/04/26

    Πάπας Λέων: «Λόγος ελπίδας» η εκεχειρία στον Λίβανο

    Στο πλαίσιο της περιοδείας του σε τέσσερα κράτη της Αφρικής, η οποία χαρακτηρίζεται από τις συνεχείς εκκλήσεις του για ειρήνη, ο πάπας Λέων ΙΔ΄ αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

     

    Σύμφωνα με το Associated Press, μιλώντας στο τέλος της Λειτουργίας που τέλεσε στην Κιλάμπα της Ανγκόλας, ο Αμερικανός ποντίφικας χαρακτήρισε την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ ως «λόγο ελπίδας» και «σημάδι ανακούφισης για τον λαό του Λιβάνου».

     

    Στο μήνυμά του, ο πάπας Λέων τόνισε την ανάγκη για σταθερότητα. «Ενθαρρύνω όσους έχουν δεσμευτεί στην αναζήτηση μιας διπλωματικής λύσης να συνεχίσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες, ώστε ο τερματισμός των εχθροπραξιών σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή να καταστεί μόνιμος», είπε χαρακτηριστικά.

  • 16:02 19/04/26

    Ισραήλ: Οι IDF δημοσίευσαν χάρτη με τις κατεχόμενες περιοχές στον νότιο Λίβανο

    Ο ισραηλινός στρατός (IDF) έδωσε στη δημοσιότητα χάρτη στον οποίο απεικονίζονται οι περιοχές που τελούν υπό την κατοχή του στον νότιο Λίβανο, καθώς και οι θαλάσσιες ζώνες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ισραηλινού ναυτικού.

     

    Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του IDF, οι επιχειρήσεις στο πεδίο συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Επί του παρόντος, «5 μεραρχίες επιχειρούν ταυτόχρονα νότια της Γραμμής Προκεχωρημένης Άμυνας στον νότιο Λίβανο, προκειμένου να εξαρθρώσουν τοποθεσίες τρομοκρατικών υποδομών της Χεζμπολάχ και να αποτρέψουν άμεσες απειλές για τις κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ».

     

     

    Όπως μεταδίδει η Haaretz, βάσει των στοιχείων που δημοσιοποιήθηκαν, η ζώνη ελέγχου του Ισραήλ εντός του λιβανικού εδάφους περιλαμβάνει στρατηγικά σημεία σε διαφορετικά μέτωπα:

     

    • Ρας αλ-Μπαγιάντα: Παραθαλάσσια περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 8 χιλιομέτρων από τα ισραηλινά σύνορα.
    • Καντάρα: Περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι, περίπου 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα.
    • Κορυφογραμμή Κριστοφάνι: Στρατηγικό σημείο στα συρο-λιβανικά σύνορα, βορειοανατολικά του Όρους Ερμών.
  • 15:57 19/04/26

    Τραμπ στο Fox News: «Θα ανατιναχθεί ολόκληρο το Ιράν» αν δεν υπάρξει συμφωνία - Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Πακιστάν την Τρίτη

    Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Fox News πως οι διαπραγματεύσεις θα επαναληφθούν την Τρίτη, «πιθανώς μέχρι την Τετάρτη», στο Πακιστάν, στέλνοντας ταυτόχρονα το πλέον σκληρό τελεσίγραφο προς την Τεχεράνη.

     

    Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο, γνωστοποίησε πως οι ειδικοί απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, κατευθύνονται ήδη προς το Ισλαμαμπάντ για τις κρίσιμες συνομιλίες. Ο Τραμπ ξεκαθάρισε πως τα περιθώρια έχουν στενέψει οριακά, καθώς η υφιστάμενη εκεχειρία εκπνέει την Τετάρτη. Εάν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τους όρους της Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε πως «ολόκληρο το Ιράν θα ανατιναχθεί». Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για τους Ιρανούς, τόνισε επίσης σύμφωνα με το Fox News.

     

     

    Σύμφωνα με τις δηλώσεις του στο Fox News, ο σχεδιασμός των ΗΠΑ περιλαμβάνει πλήγματα ακριβείας σε κρίσιμες εθνικές υποδομές, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «γέφυρες και εργοστάσια παραγωγής ενέργειας στο Ιράν θα αποτελέσουν στόχους».

  • 15:27 19/04/26

    Τραμπ: «Οι ΗΠΑ μεταβαίνουν στο Πακιστάν για συνομιλίες - Εάν το Ιράν δεν αποδεχθεί τη συμφωνία, θα τους ισοπεδώσω»

    – Ο Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε την πλήρη παραβίαση της εκεχειρίας από το Ιράν, προειδοποιώντας για ολοκληρωτική καταστροφή των εθνικών υποδομών της σε περίπτωση που απορριφθεί η πρόταση συμφωνίας των ΗΠΑ.

    – Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι η διπλωματική οδός παραμένει ανοιχτή, με εκπροσώπους του να μεταβαίνουν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν για διαπραγματεύσεις, «αύριο το βράδυ».

    – Το μήνυμα του Τραμπ κατέληξε με μια ωμή απειλή προς την Τεχεράνη: «αν δεν δεχτούν τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξουδετερώσουν κάθε μία ηλεκτροπαραγωγική μονάδα και κάθε μία γέφυρα στο Ιράν».

     

    Πηγή: Truth Social
  • 14:10 19/04/26

    Ιράν: Ανάγκασε δύο πετρελαιοφόρα να αποχωρήσουν από τα Στενά του Ορμούζ

    – Δύο πετρελαιοφόρα πλοία υποχρεώθηκαν να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν ενώ επιχειρούσαν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

    – Η εξέλιξη σημειώθηκε στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει το Ιράν. Τα πλοία έπλεαν υπό τις σημαίες της Μποτσουάνα και της Αγκόλα.

    – Η Τεχεράνη έχει ανακοινώσει ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει σε ιρανικά λιμάνια.

  • 12:54 19/04/26

    Ισραήλ: Οι IDF αναφέρουν πλήγματα σε 150 μέλη της Χεζμπολάχ πριν την έναρξη της εκεχειρίας

    Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι «εξουδετέρωσαν» περισσότερους από 150 μαχητές της Χεζμπολάχ μέσα σε 24 ώρες, λίγο πριν τεθούν σε ισχύ οι συμφωνίες για κατάπαυση του πυρός.

    Πλήγματα σε εκατοντάδες στόχους

    Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Telegram, πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις σε περίπου 300 στρατιωτικούς στόχους σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, συμπεριλαμβανομένων κέντρων διοίκησης και αποθηκών οπλισμού.

    Αναφορές για νεκρούς διοικητές

    Οι IDF υποστηρίζουν ότι μεταξύ των νεκρών βρίσκονται και διοικητές της Χεζμπολάχ, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες.

    «Θα συνεχίσουμε να εξαλείφουμε κάθε απειλή»

    Ο ισραηλινός στρατός τόνισε ότι θα συνεχίσει να ενεργεί για την απομάκρυνση κάθε απειλής κατά των πολιτών και των στρατιωτών του Ισραήλ.

  • 12:26 19/04/26

    Υεμένη: Οι Χούθι απειλούν με κλείσιμο του στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ

    – Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθι προειδοποίησε ότι το κίνημα ενδέχεται να προχωρήσει στο κλείσιμο του στρατηγικής σημασίας στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, εάν συνεχιστούν οι ενέργειες των ΗΠΑ που παρεμποδίζουν την ειρηνευτική διαδικασία.

    – Ο Χουσεΐν αλ-Έζι, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των Χούθι, ανέφερε ότι μια τέτοια απόφαση θα είναι αδύνατο να ανατραπεί, τονίζοντας πως «Κανείς δεν θα μπορέσει να το ανοίξει».

    – Το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες παγκοσμίως, κρίσιμο για τη μεταφορά πετρελαίου και ενεργειακών πόρων μεταξύ Μέσης Ανατολής, Ευρώπης και Ασίας.

  • 11:00 19/04/26

    Ο Ιρανός πρόεδρος επιμένει στα πυρηνικά δικαιώματα της Ισλαμικής Δημοκρατίας

    Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει καμία αιτιολόγηση να στερήσει από το Ιράν τα πυρηνικά του δικαιώματα, δήλωσε την Κυριακή ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA (Iranian Student News Agency), καθώς η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διαφωνίες για τα πυρηνικά ζητήματα.

    «Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν δεν μπορεί να κάνει χρήση των πυρηνικών του δικαιωμάτων, αλλά δεν λέει ποιό είναι το έγκλημα. Ποιος είναι αυτός που θα στερήσει από ένα έθνος τα δικαιώματά του;» φέρεται να δήλωσε ο Πεζεσκιάν.

  • 09:47 19/04/26

    Ιράν: Προειδοποίηση για τα Στενά του Ορμούζ αν δεν αρθεί ο «ανόητος» αποκλεισμός των ΗΠΑ

    – Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναθεωρήσουν τον «ανόητο και ηλίθιο» αποκλεισμό.

    – Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η κατάσταση δεν θα αλλάξει εάν η Ουάσινγκτον δεν άρει τα μέτρα κατά των ιρανικών λιμανιών και πλοίων.

    – Ο Γκαλιμπάφ τόνισε χαρακτηριστικά ότι «αν δεν άρετε τον αποκλεισμό, η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ θα περιοριστεί οπωσδήποτε».

  • 08:39 19/04/26

    Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης φαίνεται να ελέγχουν τη διαπραγματευτική γραμμή της Τεχεράνης

    – Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) έχουν πιθανότατα αναλάβει τον έλεγχο της αντίδρασης του Ιράν στη συνεχιζόμενη κρίση, σύμφωνα με εκτίμηση αμερικανικού think tank.

    – Η εκτίμηση αυτή ενισχύεται από τις επιθέσεις που σημειώθηκαν σε εμπορικά πλοία από το ναυτικό των IRGC, οι οποίες σηματοδοτούν σαφή μεταστροφή από την προηγούμενη θέση της Τεχεράνης. Παράλληλα, το Ιράν δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε νέο γύρο συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

    – Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης αποτελούν έναν από τους ισχυρότερους θεσμούς στο Ιράν, αναφέρονται απευθείας στον ανώτατο ηγέτη και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη στήριξη και καθοδήγηση ένοπλων ομάδων στο εξωτερικό.

  • 08:05 19/04/26

    Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα αφήσει το Ιράν να «εκβιάσει» τις ΗΠΑ

    Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο το Σάββατο, δήλωσε ότι διεξάγονται «πολύ καλές συζητήσεις» με το Ιράν, αλλά ότι δεν θα αφήσει την Τεχεράνη να «εκβιάσει» τις ΗΠΑ για το Στενό του Ορμούζ.

    «Το έπαιξαν λίγο πονηροί, όπως κάνουν εδώ και 47 χρόνια», πρόσθεσε ο Τραμπ.

    Σημειώνεται ότι ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ θα συνεχιστεί μέχρι «η συναλλαγή μας με το Ιράν να ολοκληρωθεί 100%».

     

  • 07:58 19/04/26

    Ισραήλ-Λίβανος: Νέος θάνατος Ισραηλινού στρατιώτη σε μάχες στο νότιο Λίβανο

    Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο ενός στρατιώτη του σε μάχη στο νότιο Λίβανο, στον δεύτερο θάνατο Ισραηλινού στρατιώτη στην περιοχή από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας την Παρασκευή.

    Ο επιλοχίας Λίντορ Πόρατ, 31 ετών, «σκοτώθηκε σε μάχη στο νότιο Λίβανο», ανακοίνωσε ο στρατός, προσθέτοντας ότι εννέα άλλοι στρατιώτες τραυματίστηκαν στο ίδιο περιστατικό, ο ένας σοβαρά.

    Είναι η δεύτερη φορά που το Ισραήλ ανακοινώνει θάνατο ενός στρατιώτη στο νότιο Λίβανο από την έναρξη ισχύος της δεκαήμερης εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ την Παρασκευή.

    Χθες Σάββατο, ο 48χρονος διοικητής εφέδρων Μπαράκ Καλφόν υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από περιστατικό στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει δημιουργήσει μια «ζώνη ασφαλείας» πλάτους δέκα χιλιομέτρων κατά μήκος των συνόρων του.

    Σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε στρατιωτικά στοιχεία, ο σημερινός θάνατος ανεβάζει σε 15 τον αριθμό των Ισραηλινών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στις εχθροπραξίες εναντίον του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων

  • Το Ιράν επιτίθεται σε πλοία μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ
    Το Ιράν ανακάλεσε το σύντομο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να αρθεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ. Ιρανικές κανονιοφόροι άνοιξαν πυρ εναντίον σκαφών που προσπάθησαν να διέλθουν, με τουλάχιστον τρεις επιθέσεις να αναφέρονται κατά εμπορικών πλοίων. Στρατιωτικός εκπρόσωπος απέδωσε το κλείσιμο στις ΗΠΑ, επειδή δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κίνηση του Ιράν ήταν «κάπως χαριτωμένη», αλλά οι ΗΠΑ δεν θα ενδώσουν σε εκβιασμούς.
  • Είμαστε κοντά σε μία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν;
    Ο πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι θα υπάρξουν «περισσότερες πληροφορίες» για το Ιράν αργότερα σήμερα, λέγοντας ότι και οι δύο πλευρές είχαν «πολύ καλές συνομιλίες» για τον τερματισμό του πολέμου. Προειδοποίησε ότι δεν θα παρατείνει την κατάπαυση του πυρός εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι την Τετάρτη, αλλά σημείωσε ότι υπήρξαν «αρκετά καλά νέα», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Ωστόσο, η Τεχεράνη δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν σύντομα περαιτέρω δια ζώσης συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών. Το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν παραμένει το κύριο σημείο τριβής, με τις ΗΠΑ να πιέζουν για την παράδοσή του.
  • Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο
    Πολλά εξαρτώνται από τη 10ήμερη εκεχειρία Λιβάνου-Ισραήλ. Ο στρατός του Λιβάνου κατηγόρησε το Ισραήλ για «παραβιάσεις» της εκεχειρίας μόλις λίγες ώρες μετά την έναρξη ισχύος της. Ένας Γάλλος κυανόκρανος σκοτώθηκε σε αυτό που περιγράφηκε ως επίθεση της Χεζμπολάχ. Παρόλα αυτά, χιλιάδες άνθρωποι στον Λίβανο κατευθύνθηκαν νότια προς τα σπίτια τους, παρά τις προειδοποιήσεις του Ισραήλ να μην το πράξουν.

 

