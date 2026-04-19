LIVE – 51η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων
- Το Ιράν επιτίθεται σε πλοία μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ
Το Ιράν ανακάλεσε το σύντομο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να αρθεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ. Ιρανικές κανονιοφόροι άνοιξαν πυρ εναντίον σκαφών που προσπάθησαν να διέλθουν, με τουλάχιστον τρεις επιθέσεις να αναφέρονται κατά εμπορικών πλοίων. Στρατιωτικός εκπρόσωπος απέδωσε το κλείσιμο στις ΗΠΑ, επειδή δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κίνηση του Ιράν ήταν «κάπως χαριτωμένη», αλλά οι ΗΠΑ δεν θα ενδώσουν σε εκβιασμούς.
- Είμαστε κοντά σε μία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν;
Ο πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι θα υπάρξουν «περισσότερες πληροφορίες» για το Ιράν αργότερα σήμερα, λέγοντας ότι και οι δύο πλευρές είχαν «πολύ καλές συνομιλίες» για τον τερματισμό του πολέμου. Προειδοποίησε ότι δεν θα παρατείνει την κατάπαυση του πυρός εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι την Τετάρτη, αλλά σημείωσε ότι υπήρξαν «αρκετά καλά νέα», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Ωστόσο, η Τεχεράνη δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν σύντομα περαιτέρω δια ζώσης συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών. Το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν παραμένει το κύριο σημείο τριβής, με τις ΗΠΑ να πιέζουν για την παράδοσή του.
- Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο
Πολλά εξαρτώνται από τη 10ήμερη εκεχειρία Λιβάνου-Ισραήλ. Ο στρατός του Λιβάνου κατηγόρησε το Ισραήλ για «παραβιάσεις» της εκεχειρίας μόλις λίγες ώρες μετά την έναρξη ισχύος της. Ένας Γάλλος κυανόκρανος σκοτώθηκε σε αυτό που περιγράφηκε ως επίθεση της Χεζμπολάχ. Παρόλα αυτά, χιλιάδες άνθρωποι στον Λίβανο κατευθύνθηκαν νότια προς τα σπίτια τους, παρά τις προειδοποιήσεις του Ισραήλ να μην το πράξουν.