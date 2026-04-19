Ιράν: Απέρριψε τον δεύτερο γύρο συνομιλιών – Καταγγέλλει τις «υπερβολικές απαιτήσεις» των ΗΠΑ

Το Ιράν ανακοίνωσε την απόφασή του να μην συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, εκτοξεύοντας δριμείες κατηγορίες κατά της κυβέρνησης Τραμπ.

Σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, η άρνηση του Ιράν να προσέλθει στο τραπέζι των συνομιλιών αποδίδεται στη στάση που τηρεί η Ουάσινγκτον, την οποία η Τεχεράνη θεωρεί αντιπαραγωγική και προκλητική.

Οι λόγοι της άρνησης

Στο τηλεγράφημά του, το πρακτορείο IRNA παραθέτει τους λόγους για τους οποίους η ιρανική ηγεσία αποφάσισε να απορρίψει τη συμμετοχή της, εστιάζοντας στις «υπερβολικές απαιτήσεις» των ΗΠΑ.

«Οι υπερβολικές απαιτήσεις των ΗΠΑ, οι παράλογες και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, οι συχνές αλλαγές στάσης, οι συνεχείς αντιφάσεις και η συνέχιση του λεγόμενου ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος θεωρείται παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, σε συνδυασμό με την απειλητική ρητορική, έχουν μέχρι στιγμής εμποδίσει την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, και υπό αυτές τις συνθήκες δεν υπάρχει σαφής προοπτική για εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις», αναφέρει.

Σε κίνδυνο η διπλωματική προσπάθεια

Η κίνηση αυτή τινάζει στον αέρα τις προετοιμασίες που γίνονταν στο Ισλαμαμπάντ, όπου οι πακιστανικές αρχές είχαν ήδη λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για την υποδοχή των αντιπροσωπειών.

Η αναφορά του Ιράν στον ναυτικό αποκλεισμό ως βασικό αίτιο της απόσυρσής του υπογραμμίζει το γεγονός ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να διαπραγματευτεί υπό συνθήκες οικονομικής και στρατιωτικής πίεσης.

Με την εκεχειρία να πλησιάζει στην εκπνοή της (Τετάρτη 22 Απριλίου) , η άρνηση της Τεχεράνης να συνομιλήσει με τους απεσταλμένους του Τραμπ -Τζέι Ντι Βανς, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ- φέρνει την περιοχή πιο κοντά στην απειλή μιας ολοκληρωτικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο πλευρών.