Ιράν: Απέρριψε τον δεύτερο γύρο συνομιλιών – Καταγγέλλει τις «υπερβολικές απαιτήσεις» των ΗΠΑ

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ιράν Ισραήλ
Τεχεράνη, Ιράν / Φωτογραφία: EPA

Το Ιράν ανακοίνωσε την απόφασή του να μην συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, εκτοξεύοντας δριμείες κατηγορίες κατά της κυβέρνησης Τραμπ.

LIVE – 51η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, η άρνηση του Ιράν να προσέλθει στο τραπέζι των συνομιλιών αποδίδεται στη στάση που τηρεί η Ουάσινγκτον, την οποία η Τεχεράνη θεωρεί αντιπαραγωγική και προκλητική.

Οι λόγοι της άρνησης

Στο τηλεγράφημά του, το πρακτορείο IRNA παραθέτει τους λόγους για τους οποίους η ιρανική ηγεσία αποφάσισε να απορρίψει τη συμμετοχή της, εστιάζοντας στις «υπερβολικές απαιτήσεις» των ΗΠΑ.

«Οι υπερβολικές απαιτήσεις των ΗΠΑ, οι παράλογες και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, οι συχνές αλλαγές στάσης, οι συνεχείς αντιφάσεις και η συνέχιση του λεγόμενου ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος θεωρείται παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, σε συνδυασμό με την απειλητική ρητορική, έχουν μέχρι στιγμής εμποδίσει την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, και υπό αυτές τις συνθήκες δεν υπάρχει σαφής προοπτική για εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις», αναφέρει.

Σε κίνδυνο η διπλωματική προσπάθεια

Η κίνηση αυτή τινάζει στον αέρα τις προετοιμασίες που γίνονταν στο Ισλαμαμπάντ, όπου οι πακιστανικές αρχές είχαν ήδη λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για την υποδοχή των αντιπροσωπειών.

Η αναφορά του Ιράν στον ναυτικό αποκλεισμό ως βασικό αίτιο της απόσυρσής του υπογραμμίζει το γεγονός ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να διαπραγματευτεί υπό συνθήκες οικονομικής και στρατιωτικής πίεσης.

Με την εκεχειρία να πλησιάζει στην εκπνοή της (Τετάρτη 22 Απριλίου) , η άρνηση της Τεχεράνης να συνομιλήσει με τους απεσταλμένους του Τραμπ -Τζέι Ντι Βανς, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ- φέρνει την περιοχή πιο κοντά στην απειλή μιας ολοκληρωτικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο πλευρών.

 

22:54 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Guardian: Ο απρόβλεπτος Τραμπ προκαλεί διπλωματικό θρίλερ – Το Ιράν ποντάρει στην ψυχραιμία απέναντι στις παρορμητικές κινήσεις

Ενώ η κλεψύδρα για τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης αδειάζει, η απρόβλε...
22:45 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Τραμπ: Υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ πλοίο με ιρανική σημαία που προσπάθησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό

Την αναχαίτιση από το ναυτικό των ΗΠΑ ενός φορτηγού πλοίου με σημαία του Ιράν στον Κόλπο του Ο...
21:31 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Νετανιάχου: «Ο πόλεμος με το Ιράν δεν τελείωσε – Κάθε στιγμή μπορεί να φέρει εξελίξεις»

Σε κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ...
19:45 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Λουιζιάνα: 8 παιδιά νεκρά σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας – Νεκρός και ο δράστης

Σοκ και θλίψη προκαλεί η τραγωδία που εκτυλίχθηκε στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ, όπου οκτώ παιδιά σκοτ...
