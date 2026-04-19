Καιρός: Πού ξεπέρασε τους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα – ΦΩΤΟ

Σχετικά υψηλές θερμοκρασίες επικράτησαν το μεσημέρι της Κυριακής 19 Απριλίου 2026, με τις υψηλότερες τιμές να σημειώνονται στη Μεσσηνία, στη Θεσσαλία και στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Σκάλα Μεσσηνίας με 26,4 °C.

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες σύμφωνα με 553 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς.