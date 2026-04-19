Τροχαίο στην Κορίνθου-Τριπόλεως: Νεκρή η οδηγός του αυτοκινήτου που καρφώθηκε σε κολώνα – Εικόνες-σοκ 

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι της Κυριακής 19 Απριλίου, στο 114ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Τρίπολης – Κορίνθου, στον κόμβο της Νεμέας.

Σύμφωνα με το korinthotv.gr, το αυτοκίνητο που οδηγούσε μία γυναίκα εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός οδοστρώματος και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολώνα φωτισμού.

Η οδηγός εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματος και για τον απεγκλωβισμό της επιχείρησαν πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου και το κλιμάκιο Νεμέας.

Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Εικόνες-σοκ από το σημείο του τροχαίου: