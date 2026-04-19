Φρικτό τροχαίο στην εθνική οδό Κορίνθου-Τριπόλεως – Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε κολώνα φωτισμού – ΦΩΤΟ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι της Κυριακής (19/4), στο 114ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Τρίπολης – Κορίνθου στον κόμβο της Νεμέας.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το όχημα που οδηγούσε μια γυναίκα εξετράπη της πορείας, βγήκε εκτός δρόμου του και «καρφώθηκε» σε κολώνα φωτισμού με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στα συντρίμμια.

Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για να την απεγκλωβίσουν από τις λαμαρίνες. Η γυναίκα είναι σοβαρά τραυματισμένη και μεταφέρεται αυτή την ώρα με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ναυπλίου.

