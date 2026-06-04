Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (4/6)

Ένας πρακτικός οδηγός για την εύρεση εφημερευόντων φαρμακείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την ημερομηνία 4 Ιουνίου, που στοχεύει στην άμεση εξυπηρέτηση των αναγνωστών, προσφέροντας πληροφορίες για διευθύνσεις, τηλέφωνα και τοποθεσίες στον χάρτη.