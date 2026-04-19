Super League: Ιστορικό «αιώνιο ντέρμπι» στη Λεωφόρο – Σύγκρουση «Δικεφάλων» στη Νέα Φιλαδέλφεια

Κομβική η 2η αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήματος της Super League, με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ έχοντας τη δυνατότητα να κάνει άλμα τίτλου και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό έχοντας την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά από τους προπορευόμενους.

Ντέρμπι «Δικεφάλων» που ίσως κρίνει πρόωρα τον τίτλο, διεξάγεται στην «Allwyn Arena», με την ΑΕΚ να κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ. Λίγες ημέρες μετά τον άδοξο αποκλεισμό από το UEFA Conference League στα χέρια της Ράγιο Βαγιεκάνο – αφού το 3-1 της ρεβάνς δεν έφτανε να ανατρέψει την ήττα με 3-0 στο «Βαγιέκας» – η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς καλείται να ανασυντάξει δυνάμεις και να πάρει νίκη που θα ισοδυναμεί με… μισό πρωτάθλημα.

Ειδικά, αν το «τρίποντο» για την Ένωση συνδυαστεί, λίγο αργότερα, με απώλεια του Ολυμπιακού, οι σαμπάνιες μπορούν να ανοίξουν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην άλλη πλευρά, οι δυο εβδομάδες αγωνιστικής απραξίας ήταν γεμάτες θρήνο για τον ΠΑΟΚ, αφού αφενός έφυγε από τη ζωή ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, πατέρας του Ράζβαν, αφετέρου η «ασπρόμαυρη» οικογένεια έχασε και τον Στέφανο Μπορμπόκη.

Οι Θεσσαλονικείς θέλουν το «τρίποντο» και γι’ αυτούς αλλά, κυρίως, για να πολλαπλασιάσουν τις πιθανότητες να κατακτήσουν το πρωτάθλημα στα 100 χρόνια από την ίδρυσή τους κι ενώ την επόμενη εβδομάδα (Σάββατο 25/4, 20:30) ακολουθεί ο τελικός του Κυπέλλου κόντρα στον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Στο ντέρμπι «αιωνίων», τελευταίο στην ιστορική Λεωφόρο, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός μπαίνουν από διαφορετική αφετηρία. Το 0-0 που απέσπασαν οι «πράσινοι» στην Τούμπα, ναι μεν κρίθηκε ως θετικό αποτέλεσμα, ωστόσο δεν άλλαξε πολλά αναφορικά με τη βαθμολογική θέση.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ επιβάλλεται να επικρατήσει των «ερυθρολεύκων» εφόσον θέλουν να διατηρήσουν ελπίδες για ένα καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αντίθετα, δύο εβδομάδες γεμάτες εσωστρέφεια πέρασαν για τον Ολυμπιακό.

Η εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ αφενός έφερε τους «ερυθρόλευκους» στο -5 από την κορυφή, αφετέρου επέτεινε τον προβληματισμό για την επιθετική λειτουργία, αφού η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έμεινε για τρίτη φορά στις τέσσερις αγωνιστικές μακριά από τα αντίπαλα δίχτυα.

Οι Πειραιώτες ευελπιστούν να πάρουν το «τρίποντο», γνωρίζοντας το αποτέλεσμα του αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια προκειμένου να επανακαθορίσουν το στόχο ενόψει του φινάλε της σεζόν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής των Play Off 1-4 του πρωταθλήματος της Super League:

Κυριακή 19 Απριλίου 2026

  • 18:00 Allwyn Arena, ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
  • 21:00 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2025/26 (PLAY OFF 1-4)

  • 1. ΑΕΚ 63
  • 2. ΠΑΟΚ 58 (4)
  • 3. Ολυμπιακός 58 (1)
  • 4. Παναθηναϊκός 50

