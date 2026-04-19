Μαλαισία: Πύρινη κόλαση στο Σαμπάχ – 1.000 σπίτια στάχτη, πάνω από 9.000 άνθρωποι χωρίς στέγη

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε έναν από τους υδάτινους οικισμούς του Σαμπάχ, όπου τα σπίτια είναι κατασκευασμένα σε πασσάλους, στις 19 Απριλίου 2026. (Φωτογραφία: Πυροσβεστική και Διασωστική Υπηρεσία Σαμπάχ)
Εκατοντάδες άνθρωποι εκτοπίστηκαν μετά από μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε περίπου 1000 σπίτια σε παράκτιο χωριό στην πολιτεία Σαμπάχ της Μαλαισίας.

Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Σαντακάν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, γύρω στη 1:32 π.μ., όπως δήλωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της περιοχής, Τζίμι Λαγκούνγκ, σύμφωνα με το Anadolu.

Οι ισχυροί άνεμοι και η μικρή απόσταση μεταξύ των κατοικιών συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωσή της, ενώ οι συνθήκες άμπωτης δυσχέραναν την πρόσβαση σε νερό για την κατάσβεση.

Οι αρχές διαπίστωσαν ότι τα σπίτια που επλήγησαν δεν είναι πλέον ασφαλή για κατοίκηση.

Οικισμοί πάνω στο νερό και ευάλωτοι πληθυσμοί

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε έναν από τους λεγόμενους «υδάτινους οικισμούς» της περιοχής, όπου τα σπίτια είναι κατασκευασμένα σε πασσάλους πάνω από το νερό και κατοικούνται κυρίως από φτωχούς πληθυσμούς, συμπεριλαμβανομένων αυτόχθονων και ανιθαγενών κοινοτήτων.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Σαντακάν, Τζορτζ Αμπντ Ρακμάν, δήλωσε στην τοπική εφημερίδα The Star ότι αυτή η «θλιβερή καταστροφή με σημαντικό εύρος» έπληξε 9.007 κατοίκους.

Η παρούσα φωτογραφία, που ελήφθη και δόθηκε στη δημοσιότητα από την Πυροσβεστική και Διασωστική Υπηρεσία Σαντακάν της Μαλαισίας στις 19 Απριλίου 2026, δείχνει γενική άποψη του υδάτινου οικισμού Καμπούνγκ Μπαχάγκια μετά την πυρκαγιά, στο Σαντακάν, στο νησί Βόρνεο της Μαλαισίας. (Φωτογραφία: AFP/Handout μέσω Πυροσβεστικής και Διασωστικής Υπηρεσίας Σαντακάν)
Παρέμβαση της κυβέρνησης

Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραήμ δήλωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνεργάζεται με τις αρχές του Σαμπάχ για την παροχή βασικής βοήθειας και την προσωρινή μετεγκατάσταση των πληγέντων.

Όπως ανέφερε, προτεραιότητα αποτελεί «η ασφάλεια των θυμάτων και η άμεση παροχή βοήθειας στο πεδίο».

