Μαλαισία: Πύρινη κόλαση στο Σαμπάχ – 1.000 σπίτια στάχτη, πάνω από 9.000 άνθρωποι χωρίς στέγη

Εκατοντάδες άνθρωποι εκτοπίστηκαν μετά από μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε περίπου 1000 σπίτια σε παράκτιο χωριό στην πολιτεία Σαμπάχ της Μαλαισίας.

Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Σαντακάν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, γύρω στη 1:32 π.μ., όπως δήλωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της περιοχής, Τζίμι Λαγκούνγκ, σύμφωνα με το Anadolu.

Οι ισχυροί άνεμοι και η μικρή απόσταση μεταξύ των κατοικιών συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωσή της, ενώ οι συνθήκες άμπωτης δυσχέραναν την πρόσβαση σε νερό για την κατάσβεση.

Οι αρχές διαπίστωσαν ότι τα σπίτια που επλήγησαν δεν είναι πλέον ασφαλή για κατοίκηση.

This morning, around 200 homes are destroyed, with people displaced and many losing everything in a massive fire in the water village of Kampung Bahagia, Sandakan, Sabah, Malaysia. pic.twitter.com/di6Umetskd — Weather Monitor (@WeatherMonitors) April 19, 2026

Οικισμοί πάνω στο νερό και ευάλωτοι πληθυσμοί

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε έναν από τους λεγόμενους «υδάτινους οικισμούς» της περιοχής, όπου τα σπίτια είναι κατασκευασμένα σε πασσάλους πάνω από το νερό και κατοικούνται κυρίως από φτωχούς πληθυσμούς, συμπεριλαμβανομένων αυτόχθονων και ανιθαγενών κοινοτήτων.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Σαντακάν, Τζορτζ Αμπντ Ρακμάν, δήλωσε στην τοπική εφημερίδα The Star ότι αυτή η «θλιβερή καταστροφή με σημαντικό εύρος» έπληξε 9.007 κατοίκους.

Παρέμβαση της κυβέρνησης

Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραήμ δήλωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνεργάζεται με τις αρχές του Σαμπάχ για την παροχή βασικής βοήθειας και την προσωρινή μετεγκατάσταση των πληγέντων.

Όπως ανέφερε, προτεραιότητα αποτελεί «η ασφάλεια των θυμάτων και η άμεση παροχή βοήθειας στο πεδίο».