Βελόπουλος: Η υπόθεση Λαζαρίδη δεν θα μπορέσει να κλείσει έτσι απλά, διότι το πολιτικό σύστημα λειτουργεί ανέντιμα

Enikos Newsroom

Πολιτική

Βελόπουλος

«Το μόνο που μπορούμε να επισημάνουμε στον κατά τα άλλα “λαλίστατο” πρωθυπουργό, είναι ότι η προσπάθεια διάχυσης ευθυνών που γίνεται από την πλευρά του, έχει έναν και μοναδικό σκοπό: Να αποποιηθεί κάθε ευθύνης, που έχει κυρίως ο ίδιος αλλά και όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν, για το έγκλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Επίσης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Ταυτόχρονα, οφείλουμε να του επισημάνουμε ότι η δήθεν “Ανεξάρτητη” Διοικητική Αρχή στην ΑΑΔΕ, θυμίζει το ρητό “άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς”, δηλαδή στελεχώθηκε με τα ίδια στελέχη του αμαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕ. Μια από τα ίδια. Σήψη, μπόχα, ενώ ακόμη και τώρα τα λαμόγια και οι γαλάζιες ακρίδες παίρνουν χρήματα, παρ’ ότι δεν τα δικαιούνται…».

Βελόπουλος: Το πολιτικό σύστημα είναι σάπιο και πρέπει να κατεδαφιστεί ολόκληρο

«Η υπόθεση Λαζαρίδη δεν θα μπορέσει να κλείσει έτσι απλά, διότι το πολιτικό σύστημα λειτουργεί ανέντιμα και είναι σάπιο μέχρι το κόκαλο. Πρέπει να κατεδαφιστεί ολόκληρο», ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επίσης.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Βελόπουλο «μόνον η Ελληνική Λύση μπορεί να το κάνει αυτό, διότι εμείς αποκαλύψαμε και το σκάνδαλο Λαζαρίδη, όπως ακριβώς αποκαλύψαμε το έγκλημα στα Τέμπη, το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη μειοδοσία με τις εξορύξεις και τόσα άλλα».

«Η κυβέρνηση βρίσκεται σε πλήρη αποσύνθεση και αποδρομή μυρίζοντας “πολιτική πτωμαΐλα”», αναφέρει σε άλλη δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστηρίζει: «Εξ αιτίας του φόβου των διαρροών από βουλευτές, αλλά κυρίως εξ αιτίας της αλληλοσφαγής που έχει ξεσπάσει μέσα από τα ΜΚΔ, φαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτή η κυβέρνηση δεν ενώνεται από κάποια “κοινή ιδεολογία” ή από την επιθυμία να υπηρετήσει το καλό του φτωχού Έλληνα. Τους ενώνουν μόνο η καρέκλα και το χρήμα…».

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

