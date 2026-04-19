Κατερίνα Παπουτσάκη: «Έχω περάσει μια πολύ δύσκολη φάση τα τελευταία 3 χρόνια» – Τι αποκάλυψε η ηθοποιός

Enikos Newsroom

Lifestyle

Παπουτσάκη

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» του ΑΝΤ1 η Κατερίνα Παπουτσάκη, με αφορμή και την πρεμιέρα του YFSF. Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή και τις αλλαγές που παρατηρεί στις ανθρώπινες σχέσεις, ενώ εξομολογήθηκε ότι τα τελευταία τρία χρόνια πέρασε μια αρκετά δύσκολη φάση, ωστόσο πλέον έχει αρχίσει να βρίσκει και πάλι τα πατήματα της.

«Έχω περάσει μια πολύ δύσκολη φάση τα τελευταία τρία χρόνια, οπότε τώρα είμαι σε μια φάση που βρίσκω κι εγώ τους ρυθμούς μου και τις ισορροπίες μου. Πάνε πολύ καλά τα πράγματα και με τη δουλειά…Και για τα παιδιά θέλει προσπάθεια. Θέλει προσπάθεια και τώρα φαίνονται και τα αποτελέσματα αυτής, και είμαι πολύ χαρούμενη και περήφανη γι’ αυτό. Η προσπάθεια αυτή δε σταματάει ποτέ», τόνισε η ηθοποιός.

Τώρα είμαστε και σε μια περίοδο εφηβείας με τον Μάξιμο. Είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει να βρούμε κοινούς κώδικες επικοινωνίας. Μιλάμε, είμαστε πολύ δεμένοι ο ένας με τον άλλον, συζητάμε, αναλύουμε, αισθάνομαι ότι με εμπιστεύεται και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ελπίζω να συνεχίσει. Το πάμε μέρα-μέρα. Για μένα το σημαντικό είναι να αποδεχόμαστε, και αυτό είναι το κλειδί στη σχέση γονιού-παιδιού» είπε η Κατερίνα Παπουτσάκη αναφερόμενο στον γιο της .

Το «κυνηγητό» από τους παπαράτσι

Προς το κλείσιμο της συζήτησης η Κατερίνα Καραβάτου γύρισε τον χρόνο πίσω και ρώτησε την ηθοποιό για το «κυνηγητό» που είχε βιώσει στο παρελθόν από τους παπαράτσι.  «Υπάρχει κάποια της γενιάς σου που να έχει υποστεί όλη αυτή την κατάσταση; Εγώ νομίζω με μεγάλη διαφορά έχεις, ας πούμε, περάσει δύσκολα» είπε η Κατερίνα Καραβάτου.

«Δύσκολα. Πώς να το πω, τι ήτανε κι αυτό… Πάει μια εικοσαετία πίσω. Έχει περάσει τόσος καιρός, ναι, κι όμως εξακολουθεί εν μέρει να είναι τραυματικό σε ένα μεγάλο ποσοστό. Θέλω να πω, δεν ξέρω τι στο καλό συνέβαινε. Πραγματικά δεν ξέρω. Τέτοιο κυνηγητό. Να πηγαίνω τώρα σε παραλίες με κανέναν, με μηδέν κόσμο και να βλέπω τον εαυτό μου φωτογραφημένο από τη θάλασσα. Κάποιος ήταν με τηλεφακό, ας πούμε. Να είμαι στο εξώφυλλο εφημερίδων. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να βλέπω αλλού τον κάδο του σπιτιού μου και αλλού το δέντρο και κάπως να σε συνδέουν με σύντροφο. Δηλαδή τρελά πράγματα», σχολίασε από την πλευρά της η Κατερίνα Παπουτσάκη.

«Επειδή έχω υπάρξει αυτόπτης μάρτυρας πραγμάτων παλιότερα που σου έχουν συμβεί, ήταν αλήθεια τρομακτικό» σχολίασε η Κατερίνα Καραβάτου.

«Ήταν πολύ τρομακτικό. Μα να ανοίγω την πόρτα και να είναι τρεις-τέσσερις απ’ έξω; Ήταν φοβερό αυτό το πράγμα. Και κυνηγητά και διάφορα. Και το χειρότερο απ’ όλα, να σου πω ποιο είναι: ότι ο κόσμος, επειδή δεν γνωρίζει ότι αυτό είναι κάτι που εσύ δεν το έχεις προκαλέσει, νομίζει ότι τους έχεις φωνάξει. Αυτό είναι το χειρότερο. Το χειρότερο είναι ότι τότε πίστευαν οι άνθρωποι για μένα ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος… Που δεν έχω πάει οριακά ποτέ στη Μύκονο. Έχω πάει για έναν γάμο ένα Σεπτέμβριο ή για μισή μέρα. Δεν πηγαίνω σε μέρη κοσμικά, δεν συχνάζω, δεν προκαλώ θέλω να σου πω τη δημοσιότητα σε καμία περίπτωση. Το εντελώς αντίθετο. Οι διακοπές μου ήταν στη Δονούσα, στη Γαύδο και σε τέτοια μέρη» απάντησε η Κατερίνα Παπουτσάκη.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βάζετε ψεύτικες βλεφαρίδες; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβουν τα extensions

Ποια μουσική ακούν οι ευφυείς – Μελέτη δείχνει τους στίχους που προτιμούν οι έξυπνοι

Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της χώρας – Όλα όσα είπε η Κεφαλογιάννη

Νέο αγωγό Ιράκ – Τουρκίας προτείνει ο Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για μείωση της εξάρτησης από τα Στενά ...

Τι συνέβη όταν έλιωσαν πλήρως οι πάγοι της Γροιλανδίας πριν από 7.000 χρόνια – Προειδοποίηση για το μέλλον;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
MUST READ

