Σύντομη συνάντηση Μακρόν-Πιερρακάκη στο Μέγαρο των Ηλυσίων – Τι συζήτησαν

Ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, συναντήθηκε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων, συζητώντας τις ευρωπαϊκές προκλήσεις, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη χρηματοδότηση της άμυνας και την ελληνογαλλική συνεργασία.

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Διεθνή Νέα

Εμανουέλ Μακρόν, Κυριάκος Πιερρακάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σύντομη συνάντηση, στο Μέγαρο των Ηλυσίων, με τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, είχε σήμερα ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.
  • Στο επίκεντρο των συζητήσεων στο Ελιζέ βρέθηκαν οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, με έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη χρηματοδότηση της άμυνας και την επιτάχυνση της τεχνολογικής μετάβασης, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της ελληνογαλλικής οικονομικής συνεργασίας.
  • Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη καλείται να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα, φιλοδοξία και ενότητα. Επιβεβαιώθηκε επίσης το εξαιρετικό επίπεδο της ελληνογαλλικής στρατηγικής σχέσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Σύντομη συνάντηση, στο Μέγαρο των Ηλυσίων, με τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, είχε σήμερα ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο περιθώριο των επαφών του με τον γενικό γραμματέα της Γαλλικής Προεδρίας, Pierre-André Imbert.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων στο Ελιζέ βρέθηκαν οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, με έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη χρηματοδότηση της άμυνας, την προσέλκυση επενδύσεων, την επιτάχυνση της τεχνολογικής μετάβασης, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της ελληνογαλλικής οικονομικής συνεργασίας.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη καλείται να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα, φιλοδοξία και ενότητα, ώστε να ενισχύσει την οικονομική της ισχύ, να διασφαλίσει τη στρατηγική της αυτονομία και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις της νέας εποχής.

Ενώ, κατά τη συνάντηση με τον κ. Imbert επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο της ελληνογαλλικής στρατηγικής σχέσης και η σημασία της στενής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας για την προώθηση των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων.

Εμανουέλ Μακρόν, Κυριάκος Πιερρακάκης

Εμανουέλ Μακρόν, Κυριάκος Πιερρακάκης

Εμανουέλ Μακρόν, Κυριάκος Πιερρακάκης

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