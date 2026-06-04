Σαν σήμερα 4 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σαν σήμερα, 4 Ιουνίου, τιμούμε τη Διεθνή Ημέρα κατά της Επιθετικότητας εναντίον των Παιδιών.- Το 1456, οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Αργότερα, το 1996, η ελληνική κυβέρνηση προέβη σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας, μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γαύδου.- Στις 4 Ιουνίου 1989, το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του, με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Τιεν Αν Μεν.

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Σαν σήμερα πριν 36 χρόνια το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας καταστέλλει την κινητοποίηση των φοιτητών στην πλατεία Τεν Αν Μεν.
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σαν σήμερα, 4 Ιουνίου, τιμούμε τη Διεθνή Ημέρα κατά της Επιθετικότητας εναντίον των Παιδιών.- Το 1456, οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Αργότερα, το 1996, η ελληνική κυβέρνηση προέβη σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας, μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γαύδου.- Στις 4 Ιουνίου 1989, το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του, με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Τιεν Αν Μεν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

  • Διεθνής Ημέρα κατά της Επιθετικότητας εναντίον των Παιδιών

Γεγονότα

  • 1456: Οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα.
  • 1783: Οι αδελφοί Μονγκολφιέ επιδεικνύουν δημόσια το αερόστατό τους στο Ανοναί της Γαλλίας.
  • 1827: Αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του αιγυπτιακού στόλου.
  • 1878: Υπογράφεται η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία.
  • 1917: Απονέμονται από το αμερικανικό πανεπιστήμιο Κολούμπια για πρώτη φορά τα βραβεία Πούλιτζερ.
  • 1919: Το αμερικανικό Κογκρέσο εγκρίνει την 19η τροποποίηση του Συντάγματος, με την οποία δίνεται στις γυναίκες το δικαίωμα της ψήφου.
  • 1942: Πρώτος τουφεκισμός στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής από τους Γερμανούς: Εκτελέστηκαν οι πλωτάρχες του Λ.Σ. Η. Καζάκος και Γ. Κωτούλας.
  • 1989: Το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του, με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Τιεν Αν Μεν.
  • 1996: Η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας, μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γαύδου. Η νέα πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοϊκής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί η νήσος στην περιοχή που θα διεξαχθεί η στρατιωτική άσκηση, ισχυριζόμενος ότι το νησί αποτελεί αμφισβητούμενη περιοχή και κάνοντας λόγο για γκρίζα περιοχή.
  • 2006: Οι κρατούμενοι Βασίλης Παλαιοκώστας και Αλκέτ Ριτζάι διαφεύγουν από τις φυλακές Κορυδαλλού με ελικόπτερο.

Γεννήσεις

  • 1694: Φρανσουά Κενέ, Γάλλος οικονομολόγος και γιατρός, θεμελιωτής της Πολιτικής Οικονομίας και ιδρυτής της σχολής των φυσιοκρατών. (Θαν. 16/12/1774)
  • 1929: Κάρολος Παπούλιας, Έλληνας πολιτικός, πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Παλαίμαχος αθλητής του άλματος επί κοντώ και του βόλεϊ. (Θαν. 26/12/2021)
  • 1944: Λάκης Κομνηνός, Έλληνας ηθοποιός.
  • 1975: Αντζελίνα Τζολί, Αμερικανίδα ηθοποιός.
  • 1981: Γιούρκας Σεϊταρίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής.

Θάνατοι

  • 2001: Ντίνος Ηλιόπουλος, Έλληνας ηθοποιός. (Γεν. 12/6/1915)
  • 2007: Σωτήρης Μουστάκας, Έλληνας ηθοποιός. (Γεν. 17/9/1940)
  • 2008: Νίκος Σεργιανόπουλος, Έλληνας ηθοποιός.
  • 2019: Λέναρτ Γιόχανσον, Σουηδός αθλητικός παράγων, ο μακροβιότερος πρόεδρος της UEFA (1990-2007) και εμπνευστής του Τσάμπιονς Λιγκ. (Γεν. 5/11/1929)
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