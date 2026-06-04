Σαν σήμερα 4 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα κατά της Επιθετικότητας εναντίον των Παιδιών
Γεγονότα
- 1456: Οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα.
- 1783: Οι αδελφοί Μονγκολφιέ επιδεικνύουν δημόσια το αερόστατό τους στο Ανοναί της Γαλλίας.
- 1827: Αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του αιγυπτιακού στόλου.
- 1878: Υπογράφεται η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία.
- 1917: Απονέμονται από το αμερικανικό πανεπιστήμιο Κολούμπια για πρώτη φορά τα βραβεία Πούλιτζερ.
- 1919: Το αμερικανικό Κογκρέσο εγκρίνει την 19η τροποποίηση του Συντάγματος, με την οποία δίνεται στις γυναίκες το δικαίωμα της ψήφου.
- 1942: Πρώτος τουφεκισμός στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής από τους Γερμανούς: Εκτελέστηκαν οι πλωτάρχες του Λ.Σ. Η. Καζάκος και Γ. Κωτούλας.
- 1989: Το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του, με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Τιεν Αν Μεν.
- 1996: Η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας, μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γαύδου. Η νέα πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοϊκής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί η νήσος στην περιοχή που θα διεξαχθεί η στρατιωτική άσκηση, ισχυριζόμενος ότι το νησί αποτελεί αμφισβητούμενη περιοχή και κάνοντας λόγο για γκρίζα περιοχή.
- 2006: Οι κρατούμενοι Βασίλης Παλαιοκώστας και Αλκέτ Ριτζάι διαφεύγουν από τις φυλακές Κορυδαλλού με ελικόπτερο.
Γεννήσεις
- 1694: Φρανσουά Κενέ, Γάλλος οικονομολόγος και γιατρός, θεμελιωτής της Πολιτικής Οικονομίας και ιδρυτής της σχολής των φυσιοκρατών. (Θαν. 16/12/1774)
- 1929: Κάρολος Παπούλιας, Έλληνας πολιτικός, πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Παλαίμαχος αθλητής του άλματος επί κοντώ και του βόλεϊ. (Θαν. 26/12/2021)
- 1944: Λάκης Κομνηνός, Έλληνας ηθοποιός.
- 1975: Αντζελίνα Τζολί, Αμερικανίδα ηθοποιός.
- 1981: Γιούρκας Σεϊταρίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής.
Θάνατοι
- 2001: Ντίνος Ηλιόπουλος, Έλληνας ηθοποιός. (Γεν. 12/6/1915)
- 2007: Σωτήρης Μουστάκας, Έλληνας ηθοποιός. (Γεν. 17/9/1940)
- 2008: Νίκος Σεργιανόπουλος, Έλληνας ηθοποιός.
- 2019: Λέναρτ Γιόχανσον, Σουηδός αθλητικός παράγων, ο μακροβιότερος πρόεδρος της UEFA (1990-2007) και εμπνευστής του Τσάμπιονς Λιγκ. (Γεν. 5/11/1929)