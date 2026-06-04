Σαν σήμερα 4 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σαν σήμερα, 4 Ιουνίου, τιμούμε τη Διεθνή Ημέρα κατά της Επιθετικότητας εναντίον των Παιδιών.- Το 1456, οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Αργότερα, το 1996, η ελληνική κυβέρνηση προέβη σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας, μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γαύδου.- Στις 4 Ιουνίου 1989, το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του, με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Τιεν Αν Μεν.