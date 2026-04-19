Τραμπ: «Οι ΗΠΑ μεταβαίνουν στο Πακιστάν για συνομιλίες – Εάν το Ιράν δεν αποδεχθεί τη συμφωνία, θα τους ισοπεδώσω»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, κατήγγειλε την πλήρη παραβίαση της εκεχειρίας από το Ιράν και έθεσε την ηγεσία της Τεχεράνης προ των ευθυνών της, προειδοποιώντας για ολοκληρωτική καταστροφή των εθνικών της υποδομών σε περίπτωση που απορριφθεί η πρόταση συμφωνίας των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε στα περιστατικά της προηγούμενης ημέρας στα Στενά του Ορμούζ, όπου ιρανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ, στοχοποιώντας εμπορικά πλοία.

«Το Ιράν αποφάσισε να ρίξει σφαίρες χθες στα Στενά του Ορμούζ — Μια συνολική παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας μας! Πολλές από αυτές στόχευαν ένα γαλλικό πλοίο και ένα φορτηγό πλοίο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό δεν ήταν ωραίο, έτσι δεν είναι;» σημείωσε ο Τραμπ.

Ισλαμαμπάντ και οικονομικός πόλεμος

Ο Τραμπ, παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι η διπλωματική οδός παραμένει ανοιχτή για λίγο ακόμη, με εκπροσώπους του να μεταβαίνουν στο Πακιστάν.

«Οι εκπρόσωποί μου πηγαίνουν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν — Θα βρίσκονται εκεί αύριο το βράδυ, για διαπραγματεύσεις», σημείωσε.

Παράλληλα, ειρωνεύτηκε την απόφαση του Ιράν να κλείσει τα Στενά, επισημαίνοντας ότι η Τεχεράνη είναι η μόνη που ζημιώνεται οικονομικά.

«Το Ιράν ανακοίνωσε πρόσφατα ότι κλείνει τα Στενά, κάτι που είναι περίεργο, γιατί ο δικός μας αποκλεισμός τα έχει ήδη κλείσει. Μας βοηθούν χωρίς να το ξέρουν, και εκείνοι είναι που χάνουν με το κλειστό πέρασμα, 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα! Οι ΗΠΑ δεν χάνουν τίποτα. Στην πραγματικότητα, πολλά πλοία κατευθύνονται, αυτή τη στιγμή, προς τις ΗΠΑ, το Τέξας, τη Λουιζιάνα και την Αλάσκα, για να φορτώσουν, με τις ευλογίες των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), που πάντα θέλουν να κάνουν τον “σκληρό”!».

Προειδοποίηση για ολοκληρωτικό πλήγμα

Το μήνυμα του Τραμπ κατέληξε σε μια ωμή απειλή για τη στρατιωτική ισχύ που προτίθεται να εξαπολύσει εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν.

«Προσφέρουμε μια πολύ δίκαιη και λογική συμφωνία, και ελπίζω να τη δεχτούν γιατί, αν δεν το κάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξουδετερώσουν κάθε μία ηλεκτροπαραγωγική μονάδα και κάθε μία γέφυρα στο Ιράν. Τέλος ο καλός άνθρωπος! Θα καταρρεύσουν γρήγορα, θα καταρρεύσουν εύκολα και, αν δεν δεχτούν τη συμφωνία, θα είναι τιμή μου να κάνω αυτό που πρέπει να γίνει, αυτό που θα έπρεπε να είχε γίνει στο Ιράν από άλλους Προέδρους τα τελευταία 47 χρόνια. Είναι η ώρα η φονική μηχανή του Ιράν να τελειώσει!».