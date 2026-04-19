Τραμπ: «Οι ΗΠΑ μεταβαίνουν στο Πακιστάν για συνομιλίες – Εάν το Ιράν δεν αποδεχθεί τη συμφωνία, θα τους ισοπεδώσω»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, κατήγγειλε την πλήρη παραβίαση της εκεχειρίας από το Ιράν και έθεσε την ηγεσία της Τεχεράνης προ των ευθυνών της, προειδοποιώντας για ολοκληρωτική καταστροφή των εθνικών της υποδομών σε περίπτωση που απορριφθεί η πρόταση συμφωνίας των ΗΠΑ.

LIVE – 51η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε στα περιστατικά της προηγούμενης ημέρας στα Στενά του Ορμούζ, όπου ιρανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ, στοχοποιώντας εμπορικά πλοία.

«Το Ιράν αποφάσισε να ρίξει σφαίρες χθες στα Στενά του Ορμούζ — Μια συνολική παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας μας! Πολλές από αυτές στόχευαν ένα γαλλικό πλοίο και ένα φορτηγό πλοίο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό δεν ήταν ωραίο, έτσι δεν είναι;» σημείωσε ο Τραμπ.

Ισλαμαμπάντ και οικονομικός πόλεμος

Ο Τραμπ, παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι η διπλωματική οδός παραμένει ανοιχτή για λίγο ακόμη, με εκπροσώπους του να μεταβαίνουν στο Πακιστάν.

«Οι εκπρόσωποί μου πηγαίνουν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν — Θα βρίσκονται εκεί αύριο το βράδυ, για διαπραγματεύσεις», σημείωσε.

Παράλληλα, ειρωνεύτηκε την απόφαση του Ιράν να κλείσει τα Στενά, επισημαίνοντας ότι η Τεχεράνη είναι η μόνη που ζημιώνεται οικονομικά.

«Το Ιράν ανακοίνωσε πρόσφατα ότι κλείνει τα Στενά, κάτι που είναι περίεργο, γιατί ο δικός μας αποκλεισμός τα έχει ήδη κλείσει. Μας βοηθούν χωρίς να το ξέρουν, και εκείνοι είναι που χάνουν με το κλειστό πέρασμα, 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα! Οι ΗΠΑ δεν χάνουν τίποτα. Στην πραγματικότητα, πολλά πλοία κατευθύνονται, αυτή τη στιγμή, προς τις ΗΠΑ, το Τέξας, τη Λουιζιάνα και την Αλάσκα, για να φορτώσουν, με τις ευλογίες των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), που πάντα θέλουν να κάνουν τον “σκληρό”!».

Πηγή: Truth Social

Προειδοποίηση για ολοκληρωτικό πλήγμα

Το μήνυμα του Τραμπ κατέληξε σε μια ωμή απειλή για τη στρατιωτική ισχύ που προτίθεται να εξαπολύσει εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν.

«Προσφέρουμε μια πολύ δίκαιη και λογική συμφωνία, και ελπίζω να τη δεχτούν γιατί, αν δεν το κάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξουδετερώσουν κάθε μία ηλεκτροπαραγωγική μονάδα και κάθε μία γέφυρα στο Ιράν. Τέλος ο καλός άνθρωπος! Θα καταρρεύσουν γρήγορα, θα καταρρεύσουν εύκολα και, αν δεν δεχτούν τη συμφωνία, θα είναι τιμή μου να κάνω αυτό που πρέπει να γίνει, αυτό που θα έπρεπε να είχε γίνει στο Ιράν από άλλους Προέδρους τα τελευταία 47 χρόνια. Είναι η ώρα η φονική μηχανή του Ιράν να τελειώσει!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βάζετε ψεύτικες βλεφαρίδες; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβουν τα extensions

Ποια μουσική ακούν οι ευφυείς – Μελέτη δείχνει τους στίχους που προτιμούν οι έξυπνοι

Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της χώρας – Όλα όσα είπε η Κεφαλογιάννη

Νέο αγωγό Ιράκ – Τουρκίας προτείνει ο Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για μείωση της εξάρτησης από τα Στενά ...

Τι συνέβη όταν έλιωσαν πλήρως οι πάγοι της Γροιλανδίας πριν από 7.000 χρόνια – Προειδοποίηση για το μέλλον;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:54 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Guardian: Ο απρόβλεπτος Τραμπ προκαλεί διπλωματικό θρίλερ – Το Ιράν ποντάρει στην ψυχραιμία απέναντι στις παρορμητικές κινήσεις

Ενώ η κλεψύδρα για τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης αδειάζει, η απρόβλε...
22:45 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Τραμπ: Υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ πλοίο με ιρανική σημαία που προσπάθησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό

Την αναχαίτιση από το ναυτικό των ΗΠΑ ενός φορτηγού πλοίου με σημαία του Ιράν στον Κόλπο του Ο...
21:31 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Νετανιάχου: «Ο πόλεμος με το Ιράν δεν τελείωσε – Κάθε στιγμή μπορεί να φέρει εξελίξεις»

Σε κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ...
20:13 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Ιράν: Απέρριψε τον δεύτερο γύρο συνομιλιών – Καταγγέλλει τις «υπερβολικές απαιτήσεις» των ΗΠΑ

Το Ιράν ανακοίνωσε την απόφασή του να μην συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο των ειρηνευτικών διαπρ...
MUST READ

Κυψέλη: Ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 έλυσε το μυστήριο με το υγρό τσιμέντο που πλημμύρισε τους δρόμους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

LIVE – 48η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εντυπωσιακό βίντεο: Η Κνωσός του 1700 π.Χ «ζωντανεύει» με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης