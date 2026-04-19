Φιντάν κατά της συνεργασίας Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ: «Ανησυχία για την Τουρκία και για όλες τις μουσουλμανικές χώρες της περιοχής»

Αιχμές κατά της συνεργασίας Ισραήλ–Κύπρου–Ελλάδας άφησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, υποστηρίζοντας ότι η εν λόγω σύμπραξη προκαλεί ευρύτερη ανησυχία πέραν της Άγκυρας.

«Ανησυχία σε μουσουλμανικές χώρες»

Όπως ανέφερε, όλες οι μουσουλμανικές χώρες της περιοχής εκφράζουν σοβαρό προβληματισμό και θέτουν ερωτήματα, ιδίως υπό το πρίσμα των πρόσφατων, κατά τον ίδιο, επεκτατικών και επιθετικών πολιτικών του Ισραήλ.

«Υπάρχουν πραγματικότητες και γεγονότα»

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν είναι ορθό να υποστηρίζεται πως η Άγκυρα δημιουργεί αδικαιολόγητα ανησυχία, σημειώνοντας ότι «υπάρχουν πραγματικότητες, υπάρχουν γεγονότα και υπάρχουν ανησυχίες των λαών».

Αναφορά σε «πιο αδύναμες» χώρες

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Τουρκία είναι σε θέση να προστατεύσει τον εαυτό της, προσθέτοντας ωστόσο ότι υπάρχουν χώρες στην περιοχή, τις οποίες χαρακτήρισε πιο αδύναμες, που αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη στρατιωτική συνεργασία με ανησυχία.