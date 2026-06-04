Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Γαύδου

Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε νότια της Γαύδου, όπου εντοπίστηκαν 38 άτομα σε λέμβο. Η επιχείρηση συντονίστηκε από το ΕΚΣΕΔ με τη συμβολή της Frontex και του Λιμενικού Σώματος, και οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Παλαιόχωρα Χανίων για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

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λέμβος- μετανάστες
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα επιχείρηση για τη διάσωση μεταναστών στήθηκε ανοιχτά της Γαύδου, μετά τον εντοπισμό λέμβου με 38 επιβαίνοντες από εναέριο μέσο της Frontex.
  • Πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος έσπευσε στο σημείο και προχώρησε στην περισυλλογή και ασφαλή διάσωση των επιβαινόντων.
  • Οι 38 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Νέα επιχείρηση για τη διάσωση μεταναστών στήθηκε ανοιχτά της Γαύδου.

Συγκεκριμένα, εναέριο μέσο της δύναμης της Frontex εντόπισε λέμβο, στην οποία επιβαίνουν 38 μετανάστες, να πλέει στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) έσπευσε στο σημείο και προχώρησε στην περισυλλογή και ασφαλή διάσωση των επιβαινόντων.

Οι 38 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.

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