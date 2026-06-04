Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Γαύδου

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Νέα επιχείρηση για τη διάσωση μεταναστών στήθηκε ανοιχτά της Γαύδου.

Συγκεκριμένα, εναέριο μέσο της δύναμης της Frontex εντόπισε λέμβο, στην οποία επιβαίνουν 38 μετανάστες, να πλέει στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) έσπευσε στο σημείο και προχώρησε στην περισυλλογή και ασφαλή διάσωση των επιβαινόντων.

Οι 38 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.