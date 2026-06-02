Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Η κρυμμένη επιστολή – Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, Φόνοι με άρωμα χαρτιού όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Ellery Adams

Στο πρώτο βιβλίο της ευπώλητης σειράς «Φόνοι με άρωμα χαρτιού», ένας φόνος σημαδεύει μία εβδομάδαεκδη λώσεων με θέμα τα μυθιστορήματα μυστηρίου. Ποιος είναι ο δολοφόνος;

Το ξενοδοχείο Storyton Hall, κρυμμένο ανάμεσα στους λόφους της επαρχιακής δυτικής Βιρτζίνιας, είναι ιδανικό καταφύγιο για κάθε βιβλιόφιλο που θέλει να ξεφύγει από την καθημερινότητα. Πασχίζοντας να σώσει την επιχείρησή της, η Τζέιν Στούαρντ, διευθύντρια του ξενοδοχείου, αποφασίζει να οργανώσει μια Εβδομάδα Μυστηρίου με στόχο να προσελκύσει τους λάτρεις αστυνομικών μυθιστορημάτων σε μεταμφιέσεις, παιχνίδια ρόλων και δύσκολους γρίφους που θα πρέπει να λύσουν οι συμμετέχοντες με στόχο την απόκτηση του πρώτου βραβείου.

Ξαφνικά, ο Φέλιξ Χάμπντεν, νικητής σ’ ένα κυνήγι θησαυρού, βρίσκεται νεκρός στη Σουίτα Μυστηρίου, ενώ το έπαθλο που είχε στα χέρια του, ένα πολύτιμο βιβλίο, είναι άφαντο. Η Τζέιν δεν αργεί να συνειδητοποιήσει ότι ανάμεσα στους πολλούς μεταμφιεσμένους επισκέπτες κρύβεται ο πραγματικός δολοφόνος.

Καθώς ο χρόνος πιέζει δεν υπάρχει περιθώριο λάθους. Η Τζέιν πρέπει να λύσει το μυστήριο πριν ο δολοφόνος επιλέξει το επόμενο θύμα…

