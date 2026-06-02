Καύσιμα: Κάτω από τα 2 ευρώ η βενζίνη, «τσιμπάει» το πετρέλαιο κίνησης – Οι νεότερες εκτιμήσεις

Με καρδιογράφημα μοιάζει η πορεία του πετρελαίου Μπρεντ το τελευταίο 24άωρο, με την αβεβαιότητα να συνεχίζεται και την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή να μην αποκλιμακώνεται.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στο Ιράν να συνεχίζονται η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ καταγράφει σημαντική άνοδο της τάξης του 4% φτάνοντας τα 95 δολάρια το βαρέλι, από 92 που ήταν την περασμένη Παρασκευή.

Παρόλα αυτά λόγω των σημαντικών μειώσεων της τιμής του Μπρεντ τις προηγούμενες ημέρες αναμένεται να υπάρξει σήμερα Τρίτη νέα μικρή μείωση στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης κατά 1 με 2 λεπτά φτάνοντας ακόμη και κάτω από τα 2 ευρώ. Μείωση που οφείλεται στην σημαντική πτώση του πετρελαίου Μπρεντ τις προηγούμενες ημέρες κατά περίπου 20 δολάρια το βαρέλι.

Επιδότηση στην αντλία

Η μικρή χθεσινή άνοδος της τιμής του «μαύρου» χρυσού θα οδηγήσει σε οριακές αυξήσεις στις αντλίες των πρατηρίων καυσίμων αύριο Τετάρτη. Ωστόσο το πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να ανατιμηθεί σήμερα κατά 5 λεπτά εξαιτίας της μειωμένης επιδότησης στην αντλία από τα 20 λεπτά ανά λίτρο το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου στα 15 λεπτά ανά λίτρο για τον μήνα Ιούνιο, με την τιμή να ξεπερνάει το 1,65 ευρώ ανά λίτρο.

Αποτέλεσμα είναι να παραμένουν οι τιμές των καυσίμων σε υψηλά επίπεδα και όπως όλα δείχνουν δεν πρόκειται να υποχωρήσουν όσο το μπρεντ βρίσκεται λίγο πάνω ή λίγο κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Μεγάλες αυξήσεις

Αναλυτικότερα, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ήταν στο 1,75 ευρώ το λίτρο και σήμερα πωλείται πάνω από 2 ευρώ ανά λίτρο σε πανελλαδικό επίπεδο με την διαφορά να ξεπερνά τα 25 λεπτά το λίτρο. Μικρότερη είναι η αύξηση για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο στις αρχές Μαρτίου πωλούνταν προς 1,57 ευρώ το λίτρο, κατά μέσο όρο και σήμερα προς περίπου 1,67 ευρώ ανά λίτρο, με την αύξηση να φτάνει τα 10 λεπτά το λίτρο.

Η άνοδος στις τιμές των καυσίμων έχει επίπτωση και στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν αυξηθεί κατά 18,6% μέσα σε έναν χρόνο. Επίσης, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής καταγράφονται ετήσιες αυξήσεις στον ηλεκτρινός κατά 14%, στο φυσικό αέριο 19,3%, στο πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, στο πετρέλαιο κίνησης 32,4% και στην βενζίνη 17,1%.

Υπενθυμίζεται ότι πολύ σημαντική άνοδο στο 5,4% καταγράφει ο πληθωρισμός τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, 2,7% τον Φεβρουάριο και 2,5% τον Ιανουάριο με τις ετήσιες ανατιμήσεις στα τρόφιμα να φτάνουν στο 4,4%. Δηλαδή βλέπουμε ότι μέσα σε 3 μήνες ο πληθωρισμός έχει διπλασιασθεί.