Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης φαίνεται να ελέγχουν τη διαπραγματευτική γραμμή της Τεχεράνης

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ο διοικητής των IRGC, Αχμάντ Βαχίντι, Reuters

Οι Φρουροί της  Επανάστασης (IRGC) έχουν πιθανότατα αναλάβει τον έλεγχο της αντίδρασης του Ιράν στη συνεχιζόμενη κρίση, σύμφωνα με εκτίμηση αμερικανικού think tank αναφέρει το Sky News.

Το Institute for the Study of War εκτιμά ότι ο διοικητής των IRGC, Αχμάντ Βαχίντι, μαζί με στελέχη του στενού του κύκλου, έχουν «εξασφαλίσει τουλάχιστον προσωρινό έλεγχο» τόσο της στρατιωτικής απάντησης όσο και της διαπραγματευτικής στάσης της χώρας.

Ανατροπή στάσης στα Στενά του Ορμούζ

Η εκτίμηση αυτή ενισχύεται από τις επιθέσεις που σημειώθηκαν σε εμπορικά πλοία από το ναυτικό των IRGC, οι οποίες σηματοδοτούν σαφή μεταστροφή από την προηγούμενη θέση της Τεχεράνης ότι τα Στενά του Ορμούζ ήταν «πλήρως ανοιχτά».

Η σχετική ανακοίνωση για το άνοιγμα των Στενών είχε γίνει μόλις μία ημέρα νωρίτερα από τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

«Πάγωμα» συνομιλιών με τις ΗΠΑ

Παράλληλα, μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τους IRGC μετέδωσαν ότι το Ιράν δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε νέο γύρο συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενο «υπερβολικές» απαιτήσεις από την αμερικανική πλευρά.

Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, οι επιθέσεις ενδέχεται να αποσκοπούν στην άσκηση πίεσης προς τις ΗΠΑ και στην ενίσχυση της επιρροής των IRGC στη διαμόρφωση της διαπραγματευτικής πολιτικής.

Στρατιωτική άσκηση των Φρουρών, Reuters

Ποιοι είναι οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ιδρύθηκαν μετά την επανάσταση του 1979 και αποτελούν έναν από τους ισχυρότερους θεσμούς στο Ιράν.

Αποτελούν τμήμα των επίσημων ενόπλων δυνάμεων της χώρας, αναφέρονται απευθείας στον ανώτατο ηγέτη και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη στήριξη και καθοδήγηση ένοπλων ομάδων στο εξωτερικό.

Αν και δεν έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση στο Ηνωμένο Βασίλειο, θεωρούνται ως τέτοια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ρόλος τους στην καταστολή διαδηλώσεων στο Ιράν έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

