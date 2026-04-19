Ηλικιωμένο ζευγάρι βρήκε τυχαία ένα σπάνιο αντικείμενο που έμοιαζε με «παλιοσίδερα» – Αποκαλύφθηκε ότι ήταν αρχαίο μουσικό όργανο

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι από το Χουζού, στην επαρχία Τσετσιάνγκ της ανατολικής Κίνας, ανακάλυψε ένα ασυνήθιστο κομμάτι «παλιοσίδερου» ενώ μάζευε ανακυκλώσιμα υλικά.

Αφού το παρέδωσαν σε ένα τοπικό αστυνομικό τμήμα, αναγνωρίστηκε προκαταρκτικά ως ένα χάλκινο μουσικό όργανο γνωστό ως Gou Diao, που χρονολογείται από την Περίοδο της Άνοιξης και του Φθινοπώρου και την Περίοδο των Εμπόλεμων Κρατών (770–221 π.Χ.), σύμφωνα με αναφορά της εφημερίδας The Paper.

Το ζευγάρι, από την περιοχή Γουσίνγκ του Χουζού, ανακάλυψε ένα μεταλλικό αντικείμενο με περίεργο σχήμα και αρχαϊκή διακόσμηση, ενώ μάζευε πεταμένα αντικείμενα στις όχθες του ποταμού, σύμφωνα με το δημοσίευμα της The Paper.

Συνειδητοποίησαν ότι αυτό το “κομμάτι μετάλλου” δεν έμοιαζε με συνηθισμένα παλιοσίδερα—ήταν ασυνήθιστα βαρύ και έφερε διακοσμητικά μοτίβα στην επιφάνειά του, αναφέρει το ρεπορτάζ.

Πεπεισμένοι ότι το αντικείμενο, που έμοιαζε με παλιοσίδερο, δεν ήταν σύγχρονο, το έβαλαν σε έναν σάκο από λινάτσα και το παρέδωσαν αυτοπροσώπως σε ένα τοπικό αστυνομικό τμήμα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Η πατίνα του χρόνου αποκαλύπτει έναν θησαυρό

Κατά την προκαταρκτική εξέταση, το αντικείμενο ήταν επίμηκες και λεπτό, με μια επιφανειακή πατίνα γαλαζοπράσινης σκουριάς, σύμφωνα με την εφημερίδα The Paper.

Τα αχνά διακοσμητικά του μοτίβα ήταν ακόμη διακριτά και η μορφή του ήταν προσεγμένη και συμμετρική, υποδηλώνοντας ότι θα μπορούσε να είναι ένα αρχαίο χάλκινο τεχνούργημα, αναφέρει το δημοσίευμα.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί διεξήγαγαν διαδικτυακή έρευνα και συνέκριναν το αντικείμενο με αρχαιολογικούς καταλόγους.

Η ταυτοποίηση: Το αρχαίο όργανο Gou Diao

Με βάση το βάρος, το σχήμα και τα διακοσμητικά του χαρακτηριστικά, κατέληξαν στο προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι πιθανότατα πρόκειται για ένα Gou Diao —ένα ιδιαίτερο χάλκινο κρουστό όργανο, μοναδικό στις περιοχές Γου και Γιουέ, οι οποίες καλύπτουν σημερινές περιοχές όπως το Σουζού και κάποτε βρίσκονταν υπό την κυριαρχία της Αυτοκρατορίας Τσιν (221 π.Χ. – 207 π.Χ.), σύμφωνα με το δημοσίευμα της The Paper.

Το Gou Diao ήταν ένα κρουστό όργανο που χρησιμοποιούσε η αριστοκρατία στις περιοχές Γου και Γιουέ για θυσιαστήριες τελετουργίες και συμπόσια. Φημισμένο για τον μελωδικό του ήχο, αντιπροσώπευε επίσης ένα από τα υψηλότερα επιτεύγματα της τεχνολογίας χύτευσης χαλκού της εποχής εκείνης, έχοντας σημαντική αξία για τη μελέτη των τελετουργικών και μουσικών συστημάτων της προ-Τσιν περιόδου (πριν από το 221 π.Χ.) στην περιοχή Γου και Γιουέ.

Η εκτίμηση των ειδικών για το εύρημα

Για να διασφαλιστεί η ακριβής αξιολόγηση του αντικειμένου, οι τοπικοί αστυνομικοί επικοινώνησαν επίσης με το δημοτικό γραφείο πολιτιστικών κειμηλίων και κάλεσαν ειδικούς αρχαιολόγους για να πραγματοποιήσουν μια επιτόπια προκαταρκτική εκτίμηση.

Μετά τη μέτρηση, οι ειδικοί επιβεβαίωσαν ότι το τεχνούργημα χρονολογείται το αργότερο στη Δυναστεία Σονγκ (1127-1279), έχοντας ιστορία τουλάχιστον 1.000 ετών, σύμφωνα με το δημοσίευμα της The Paper.

Η μορφή του ταιριάζει απόλυτα με εκείνη του χάλκινου Gou Diao από την Περίοδο της Άνοιξης και του Φθινοπώρου και την Περίοδο των Εμπόλεμων Κρατών, και διαθέτει σημαντική ιστορική, καλλιτεχνική και επιστημονική αξία, αναφέρει το ρεπορτάζ.

Το χάλκινο Gou Diao μεταφέρθηκε επίσημα στο δημοτικό γραφείο πολιτιστικών κειμηλίων του Χουζού για περαιτέρω εξέταση, καθαρισμό και ανάλυση χρονολόγησης, σύμφωνα με την εφημερίδα The Paper.

Θα εξεταστεί το ενδεχόμενο ένταξής του στο εκθεσιακό πλάνο του τοπικού μουσείου, ανάλογα με τα μεταγενέστερα ευρήματα.