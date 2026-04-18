Εντυπωσιακή ανακάλυψη στην αρχαία πόλη Άμος – Η επιγραφή στα ελληνικά που φέρνει στο φως αγροτικό συμβόλαιο μίσθωσης 2.200 ετών

Πώς διασφάλιζαν οι αρχαίοι τις εμπορικές τους συμφωνίες και τους κανόνες στους οποίους βασιζόταν η αγροτική παραγωγή πριν από δύο χιλιετίες;

Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη στην Τουρκία φέρνει στο φως ένα πλήρες συμβόλαιο μίσθωσης γης, αποκαλύπτοντας ότι η γραφειοκρατία και η νομική προστασία ήταν εξαιρετικά προηγμένες ήδη από την ελληνιστική εποχή.

Το κείμενο της επιγραφής που βρέθηκε στην αρχαία Άμο δεν είναι απλώς ένα ιστορικό κειμήλιο, αλλά ένας ζωντανός μάρτυρας των καθημερινών υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των αγροτών του 2ου αιώνα π.Χ.

Μια πρόσφατα ταυτοποιημένη επιγραφή που συνδέεται με την αρχαία πόλη της Άμου (Amos) στη νοτιοδυτική Τουρκία έφερε στο φως ένα λεπτομερές συμβόλαιο μίσθωσης γης που χρονολογείται στον 2ο αιώνα π.Χ., προσφέροντας μια σπάνια ματιά στον τρόπο με τον οποίο καθορίζονταν η γεωργία και οι νομικές υποχρεώσεις κατά την ελληνιστική περίοδο.

Από τη Νήσο των Ιπποτών στην Αρχαία Άμο: Η διαδρομή της ενεπίγραφης στήλης

Το θραύσμα της ενεπίγραφης στήλης εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στη Νήσο των Ιπποτών (Knight Island), κοντά στη Φετιγιέ, και τέθηκε υπό την προστασία της Διεύθυνσης του Αρχαιολογικού Μουσείου της Φετιγιέ.

Μετά από επιγραφική μελέτη, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το κομμάτι ανήκε στην Αρχαία Πόλη της Άμου, στη σύγχρονη Μαρμαρίδα.

Το κείμενο, γραμμένο και στις δύο πλευρές, χρονολογήθηκε γύρω στο 220-200 π.Χ. και αναγνωρίστηκε ως ένα συμβόλαιο μίσθωσης γης που συνδέεται με την αρχαία πόλη.

Συμβόλαιο που ορίζει το ενοίκιο, τις υποχρεώσεις φύτευσης και τις ποινές

Η επιγραφή καθορίζει με εντυπωσιακή λεπτομέρεια όχι μόνο τις ετήσιες πληρωμές του ενοικίου, αλλά και τις γεωργικές υποχρεώσεις του ενοικιαστή.

Σύμφωνα με το κείμενο, για κάθε 100 δραχμές ενοικίου, ο μισθωτής ήταν υποχρεωμένος να φυτεύει 800 κλήματα αμπέλου και 40 συκιές.

Το συμβόλαιο ορίζει επίσης το βάθος στο οποίο έπρεπε να φυτευτούν τα δενδρύλλια, αποδεικνύοντας ότι η συμφωνία υπερέβαινε τους απλούς όρους πληρωμής και καθόριζε επίσης πρακτικές γεωργικές οδηγίες.

Παράλληλα με αυτές τις διατάξεις, το κείμενο περιλαμβάνει ρήτρες ποινών και κανόνες αποζημίωσης, υποδεικνύοντας ένα νομικό πλαίσιο που ρύθμιζε τόσο την καλλιέργεια όσο και τη συμμόρφωση.

Μεταφορά δια θαλάσσης αιώνες αργότερα

Η εξέταση από τη Γενική Διεύθυνση Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Μουσείων της Τουρκίας διαπίστωσε ότι η επιγραφή αρχικά βρισκόταν στο ιερό του Απόλλωνα Σαμναίου στην Άμο. Αργότερα, κατά τη μεσαιωνική περίοδο, μεταφέρθηκε στη Νήσο των Ιπποτών, όπου φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε ως έρμα (σαβούρα), δηλαδή ως βάρος για τη σταθεροποίηση των πλοίων.

Η ανακοίνωση ανέφερε επίσης ότι ο επικεφαλής της ανασκαφής, Αναπληρωτής Καθηγητής Mehmet Gurbuzer, και η ομάδα του συνεχίζουν τις εργασίες τους με την ελπίδα να εντοπίσουν και άλλα κομμάτια που ανήκουν στην ίδια ομάδα συμβολαίων.

Αδιάλειπτες εργασίες στην Άμο

Οι ανασκαφές στην Άμο συνεχίζονται για τον εντοπισμό επιπλέον θραυσμάτων που πιστεύεται ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα επιγραφών μίσθωσης. Κάθε νέα ανακάλυψη αποσαφηνίζει τον τρόπο με τον οποίο η γη, η γεωργία και η εξουσία διασταυρώνονταν στην ελληνιστική Ανατολία.

Η επιγραφή αναλύθηκε από τον Fatih Onur (Πανεπιστήμιο Akdeniz) στη μελέτη με τίτλο «Ένα νέο θραύσμα συμβολαίου μίσθωσης από την Άμο» (A New Fragment of an Amian Lease Contract), η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Chiron.