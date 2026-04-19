Μαρία Παναγοπούλου για την ζωή της μετά τον θάνατο του Κώστα Χαρδαβέλλα: «Κάνω μικρά βήματα προς τα εμπρός»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Lifestyle

Μαρία Παναγοπούλου Κώστας Χαρδαβέλλας
Φωτογραφία: Instagram/mariapanagopoulou_

Η Μαρία Παναγοπούλου προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τη ζωή της, 16 μήνες μετά τον θάνατο του συζύγου της, Κώστα Χαρδαβέλλα. Η γνωστή συγγραφέας επέλεξε να μοιραστεί δημόσια τη διαδρομή της, εξηγώντας πώς διαχειρίζεται την απώλεια και πώς επιχειρεί να προχωρήσει.

Η ίδια δημοσίευσε μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram το Σάββατο (18.04.2026). Η Μαρία Παναγοπούλου τόνισε ότι η συνέχιση της ζωής μετά από μια τόσο μεγάλη απώλεια δεν είναι εύκολη υπόθεση. Επισήμανε ότι η διαδικασία απαιτεί χρόνο και προσωπική προσπάθεια, ενώ απηύθυνε και έκκληση προς τους διαδικτυακούς της φίλους να σταματήσουν τα σχόλια για την επιλογή της να φοράει μαύρα ρούχα.

Αναλυτικά η ανάρτησή της

«Η “επανεφεύρεση” της ζωής σου μετά από την απώλεια, δεν είναι απλή υπόθεση. Απαιτεί χρόνο και προσπάθεια, κυρίως όμως απαιτεί να χαρίσεις τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον εαυτό σου.

Βαδίζοντας αυτόν τον δύσβατο δρόμο τους τελευταίους 16 μήνες, κάνω μικρά βήματα προς τα εμπρός, μεγαλύτερα προς τα πίσω και αρκετά σημειωτόν. Στη διαδρομή όμως, ανακαλύπτω σπουδαία πράγματα. Ένα από τα πιο λυτρωτικά, είναι ότι η εξέλιξη έρχεται μέσα από την αφαίρεση.

Ο καθένας μπορεί να την πετύχει διαφορετικά, εγώ την επιδιώκω μέσα από δύο απλές ερωτήσεις που αποφάσισα να κάνω καθημερινά στον εαυτό μου:
– Τι είναι αυτό που με κάνει να νιώθω καλά μέσα μου;
– Ποιοι είναι οι άνθρωποι που με βοηθούν να είμαι συνεπής με τις αξίες μου;

Όλες μου οι αποφάσεις, λαμβάνονται πλέον με βάση αυτές τις δύο ερωτήσεις. Και στη νέα μου ζωή, μαζί με τις αναμνήσεις, θα έχουν θέση ΜΟΝΟ όσα και όσοι εμπεριέχονται στις απαντήσεις τους…»

Η Μαρία Παναγοπούλου ξεκαθάρισε επίσης τη στάση της απέναντι στα σχόλια για την εμφάνισή της, επισημαίνοντας: «Τα μαύρα ρούχα, άντε και τα ασπρόμαυρα, εμπεριέχονται, συνεπώς συνεχίζω να τα φοράω. Γι’ αυτό, θερμά παρακαλώ, όχι άλλα σχόλια και μηνύματα για αυτά όσο καλοπροαίρετα κι αν είναι».

