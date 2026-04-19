Βουλγαρία – Εκλογές: Αναμένεται ρεκόρ προσέλευσης με κίνητρο την άρση του αδιεξόδου – Φαβορί ο φιλορώσος Ράντεφ

Η Βουλγαρία οδηγείται εκ νέου σε εκλογές, καθώς περίπου 6,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται στις κάλπες για όγδοη φορά μέσα σε πέντε χρόνια. Η προηγούμενη κυβέρνηση κατέρρευσε εν μέσω έντονων διαμαρτυριών για τον νέο προϋπολογισμό και τις αυξήσεις σε φόρους και κοινωνική ασφάλιση, γεγονός που εντείνει την πολιτική αστάθεια στη χώρα.

Ο πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ αναδεικνύεται ως βασικό φαβορί, καθώς εμφανίζεται να προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Ο ίδιος υπόσχεται να περιορίσει τη διαφθορά και να αποκαταστήσει τις ενεργειακές σχέσεις με τη Ρωσία, επιδιώκοντας την επανεκκίνηση της ροής σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο προς την Ευρώπη. Ο ευρωσκεπτικιστής πρώην πιλότος της πολεμικής αεροπορίας, που αντιτίθεται στη στήριξη της Ουκρανίας απέναντι στη Μόσχα, παραιτήθηκε από την προεδρία τον Ιανουάριο, προκειμένου να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν την «Προοδευτική Βουλγαρία» του Ράντεφ να συγκεντρώνει ποσοστό περίπου 35%, αυξημένο σε σχέση με έναν μήνα πριν. Το ποσοστό αυτό, εφόσον επιβεβαιωθεί, συνιστά ένα από τα ισχυρότερα εκλογικά αποτελέσματα των τελευταίων ετών για ένα μόνο κόμμα, χωρίς όμως να διασφαλίζει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Την ίδια στιγμή, το κόμμα GERB του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ καταγράφει περίπου 18%, γεγονός που αποτυπώνει τη φθορά της μακροχρόνιας πολιτικής του κυριαρχίας.

Το ενδιαφέρον των πολιτών καταγράφεται αυξημένο, καθώς η συμμετοχή εκτιμάται ότι θα φτάσει το 60%, σύμφωνα με έρευνα της Alpha Research στη Σόφια. Το ποσοστό αυτό εμφανίζεται σχεδόν διπλάσιο σε σύγκριση με το 34% που σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2024, στοιχείο που δείχνει εντονότερη κινητοποίηση του εκλογικού σώματος. Στο πεδίο των συνεργασιών, το φιλοευρωπαϊκό κόμμα «Εμείς» εμφανίζεται ως πιθανός εταίρος σε ένα σενάριο συνασπισμού.

Οι επικριτές του Ράντεφ επισημαίνουν ότι ο ίδιος φέρει μέρος της ευθύνης για αμφιλεγόμενες αποφάσεις που έλαβαν οι προσωρινές κυβερνήσεις, τις οποίες διόρισε κατά τη διάρκεια της θητείας του από το 2016. Η κριτική αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής αντιπαράθεσης ενόψει των εκλογών.

Η χώρα καταγράφει σημαντική οικονομική ανάπτυξη μετά την πτώση του κομμουνισμού το 1989 και την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007. Οι δείκτες, όπως το προσδόκιμο ζωής και η ανεργία, εμφανίζουν βελτίωση, ενώ η οικονομία διαθέτει ισχυρότερες δικλείδες ασφαλείας λόγω της ένταξης στην ευρωζώνη. Ωστόσο, η διαφθορά παραμένει βαθιά ριζωμένη, ακόμη και στις εκλογικές διαδικασίες, όπου η εξαγορά ψήφων καταγράφεται ως διαδεδομένο φαινόμενο. Η Βουλγαρία κατατάσσεται στην 84η θέση σε δείκτες διαφάνειας για το 2025, καταγράφοντας τη χαμηλότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με την Ουγγαρία.

Το εκλογικό αποτέλεσμα αναμένεται να κρίνει την πολιτική κατεύθυνση της χώρας, σε μια περίοδο που η κοινωνία εμφανίζει αυξημένη κινητοποίηση, αλλά και έντονη δυσπιστία απέναντι στο πολιτικό σύστημα.